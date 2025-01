Poszedł na ślub, pan młody zniszczył mu życie. Wyrok polskiego sądu szokuje

Historia sięga lipca 2019 roku. To właśnie wtedy Jan Śliwka z Oleśnicy został zaproszony na wesele oraz poprawiny. W trakcie imprezy doszło do awantury, której powodem był alkohol.

– Pani młodej ojciec mówi: tam w kantorku w lodówce jest piwo, to tam sobie chodź i bierz to piwo. Na sto procent jestem pewien, że mi pozwolił. Wyszedłem przed budynek i zostałem uderzony z główki przez pana młodego. Krew szła mi ustami, nosem, uszami – wspominał 49-latek w rozmowie z polsatowską „Interwencją”.

Pan młody pobił go na ślubie. Trafił na OIOM

Brat poszkodowanego – Piotr Śliwka – tłumaczył, że do awantury doszło, ponieważ mężczyzna biorąc piwo, miał zahaczyć kilka butelek, które spadły na podłogę. – W tym momencie kelnerka zaczęła krzyczeć, że ktoś kradnie piwo i wtedy zaczęło się całe to zamieszanie – relacjonował.

Ostatecznie mężczyzna został zabrany karetką do szpitala, trafił na OIOM. Karolina Stocka-Mycek z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu przekazała, że w ocenie biegłego Jan Śliwka po tym, jak upadł na beton, odniósł obrażenia, które realnie zagrażały jego życiu. Lekarze informowali, że miał poważne urazy głowy – przeszedł trepanację czaszki i przez kilka dni pozostawał w śpiączce farmakologicznej. – Lekarz nam powiedział, że daje mu jeden procent szans na przeżycie, żeby się już iść pożegnać – mówiła matka poszkodowanego, Aniela Śliwka.

Rodzina poszkodowanego powiadomiła o zajściu policję. Ostatecznie jednak nikt nie został zatrzymany. Pan młody, który dopuścił się ataku na Jana Śliwkę, mógł bez przeszkód wrócić do Niemiec, gdzie mieszka na stałe. Marek Poteralski z Sądu Okręgowego we Wrocławiu tłumaczył, że mężczyzna nie przyznawał się do przeprowadzenia ataku i zapewnił, że tylko uderzył dwukrotnie ręką w twarz pokrzywdzonego.

Szokujący wyrok polskiego sądu po pobiciu

Jak donoszą reporterzy programu „Interwencja”, po pięciu latach w sprawie doszło do przełomu. Sąd uznał pana młodego za winnego nieumyślnego spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Mężczyźnie wymierzono karę roku pozbawienia wolności oraz wypłaty nawiązki na rzecz Jana Śliwki w wysokości 10 tys. złotych.

49-latek nie ukrywa oburzenia wyrokiem sądu. – Mam niedowład lewostronny ciała i orzeczenie o niepełnosprawności, na którym napisano, że wymagam stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w samodzielnej egzystencji – wyjaśniał dodając, że złożył odwołanie od wyroku.

– Oczywistym jest, że oskarżony pokrzywdzonego uderzył. Wyrok w zawieszeniu tak naprawdę w żaden sposób nie wpłynie w sposób jakiś resocjalizacyjny na oskarżonego – stwierdził jego pełnomocnik Michał Chomiak.

