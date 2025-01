Owsiak znów otrzymał groźby. „Wystrzelam całą jego rodzinę”

Jerzy Owsiak w poście na Facebooku przekazał szczegóły dotyczące ostatnich gróźb skierowanych w jego stronę. Podczas transmitowanej na żywo w TV Republika kontroli poselskiej Janusza Kowalskiego do siedziby fundacji zadzwoniła osoba, która groziła śmiercią Owsiakowi oraz jego rodzinie.

„W trzeciej minucie jego wystąpienia, transmitowanego na żywo w Telewizji Republika, odbieramy telefon z informacją: 'jestem w posiadaniu karabinu szturmowego i dwóch granatów, jutro o 17:00 dokonam zamachu na Jurka Owsiaka, proszę mu przekazać, że wystrzelam całą jego rodzinę'” – napisał Owsiak w swoim poście. Dodał informację zgłoszeniu tej sprawy do organów ścigania.

„Festiwal zła ma się dobrze”

Jerzy Owsiak oskarżył Telewizję Republika o podsycanie negatywnych emocji jej widzów w kierunku WOŚP. Podzielił się informacją o kolejnym telefonie z groźbą „odrąbania głowy siekierą„.

„Telewizja Republika, jak to ma w zwyczaju, grzeje tematem. Festiwal zła ma się dobrze” – przekazał.

Prezes WOŚP przekazał również informację, że poseł Janusz Kowalski otrzyma pocztą pisemne na zadane pytania. Zdaniem Owsiaka fundacja w przeszłości już odpowiedziała na te pytania.

33. Finał WOŚP. Ile zebrano do tej pory?

33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami. W tej chwili licznik zebranych środków wskazuje 178 531 625 zł.

W ostatnich latach zauważyć można było rosnącą niechęć mediów i polityków prawicowych do tej inicjatywy. Pojawiały się oskarżenia o wykorzystywanie zbiórek do budowania prywatnego majątku przez Jerzego Owsiaka i jego rodzinę. Podczas wywiadu w Kanale Zero bloger i hejter WOŚP Piotr Wielgucki (pseudonim Matka Kurka) przekazał informację, że WOŚP przeznaczył 10 mln zł pochodzące z akcji 1,5 proc. podatku na organizację festiwalu muzycznego. W tym roku Telewizja Republika wystartowała z akcją „Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę”.

