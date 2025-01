Tak PiS sponsorował media Sakiewicza. Tylko 35 mln zł dla samej Telewizji Republika

Stacja TVN24 przeanalizowała sprawozdania finansowe Telewizji Republika z okresu ośmiu lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jak zaznaczono, stacja w 2015 r. przynosiła ogromne straty (5,5 miliona złotych na minusie), ale w kolejnych latach zaczęła je zmniejszać, by ostatecznie przynosić w 2023 r. zyski (3,5 mln zł na plusie).

Miliony ze spółek Skarbu Państwa, ministerstw, rządowych agencji i funduszy dla TV Republika za PiS

Sam Tomasz Sakiewicz w 2016 r. podkreślił, że to zasługa m.in. nowo zawartych kontraktów sponsorskich, a także deklarowane dalsze wsparcie ze spółek skarbu państwa oraz administracji rządowej dla utrzymania i rozwoju Telewizji Republiki. W tym kontekście wymieniono m.in. PKO BP, KGHM, PGZ, Energę, Pocztę Polską, PKN Orlen, Grupę Azoty, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa, MON, czy Lasy Państwowe.

W ramach realizacji reportażu zwrócono się do 15 największych spółek Skarbu Państwa, które najczęściej sponsorowały gale mediów Sakiewicza. Otrzymano 13 odpowiedzi. Dwie instytucje odmówiły podania informacji, powołując się na poufność umów z mediami. Z dokumentów wynika, że przez sześć lat – od 2017 r., bo za wcześniejszy okres nie było danych – na sponsoring i zakup reklam we wszystkich mediach Sakiewicza przeznaczono 110 mln zł.

Miliony publicznych pieniędzy dla właściciela TV Republika. Michał Rachoń zabrał głos

Jak podkreślono to nie wszystko, bo dodatkowe 40 mln zł dołożyły ministerstwa oraz rządowe agencje i fundusze. To daje łącznie 150 mln zł z tytułu reklamy i sponsoringu, z czego tylko do Telewizji Republika trafiło 35 mln zł. Do materiału odniósł się w programie „Jedziemy” Michał Rachoń. – Nasza telewizja jak się okazuje, po wielu latach zaczyna być tak poważnym problemem, że TVN24 musi się nami zająć, opowiadając bzdury i kłamstwa – zaczął prowadzący.

– Telewizja Republika jest prywatnym podmiotem, jest prywatnym biznesem. Firmą należącą do prywatnych akcjonariuszy, ale przede wszystkim miejscem, w którym wolne słowo ma głos; przedsięwzięciem medialnym zupełnie innym niż wszystkie inne w postkomunistycznej rzeczywistości III RP, budowanym i finansowanym przez państwa, naszych widzów – podsumował Rachoń.

