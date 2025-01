„WOŚP dla zwierząt” podbiła serca internautów. Litewka zdradził szczegóły

W poniedziałek 27 stycznia Łukasz Litewka poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych o swojej nowej inicjatywie. Poseł Lewicy zamierza zorganizować Zwierzogranie, czyli Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy dla zwierząt. Akcję polityka oficjalnie wsparł Jurek Owsiak.

Zwierzogranie. WOŚP dla zwierząt. Łukasz Litewka o szczegółach

Pytany o to, dlaczego rozkręca taką akcję, Łukasz Litewka odparł, że kocha zwierzęta i nie boi się marzyć. „Jak wszyscy z was mam już dość kłótni, przepychanek i wiecznych rozczarowań. Zwierzęta zasługują na coś dużo lepszego niż świat, który do tej pory im przygotowaliśmy” – tłumaczył poseł.

Parlamentarzysta podkreślił, że „zwierzęta zasługują na ludzi, którzy zamiast się sprzeczać, wzajemnie oskarżać i zarabiać na krzywdzie zwierząt, mają tylko czyste intencje skierowane prosto w ich serca”.

W jednym z wpisów zamieszczonych w sieci polityk Lewicy zaznaczył, że „liczy się z tym, że niektórzy będą wyśmiewać Zwierzogranie”. „Może ktoś sobie mówić, że »pan od piesków«, inny może krzyczeć, że woda sodowa uderzyła mi do głowy, a ja jedynie mogę powiedzieć, że wszystko tutaj jest naturalne i prawdziwe. I zapraszam wszystkich, niezależnie od wiary, poglądów i przekonań. My po prostu chcemy zrobić to dla zwierząt” – stwierdził.

Łukasz Litewka o akcji Zwierzogranie

Łukasz Litewka zapowiedział, że w piątek 14 lutego przedstawi szczegółowe informacje na temat Zwierzogrania. Na razie poseł zdradził jedynie, że „ideą WOŚP dla zwierząt będzie poprawa bytu wszystkich zwierząt w Polsce”.

Akcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród internautów. Na specjalnie założonej stronie internetowej Zwierzogrania zainteresowanie udziałem zgłosiło ponad 131 tys. osób. Z kolei pod postami Łukasza Litewki na Facebooku czy Instagramie ogłaszają się fundacje i organizacje prozwierzęce, które chciałyby się zaangażować w inicjatywę.

