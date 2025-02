Rekordowa płoć złowiona! Takiego giganta trudno spotkać w polskich rzekach

Wędkarstwo trociowe to dziedzina wymagająca nie tylko cierpliwości, ale także dogłębnej wiedzy o zachowaniach tych szlachetnych ryb. Złowienie okazu o medalowych wymiarach to prawdziwe osiągnięcie, porównywalne do wygranej na loterii.

Rekordowa płoć złowiona w Polsce. Oto waga i długość

Kamil Haraburda wraz z kolegą Piotrem wyruszył nad rzekę Parsętę w okolicach Karlina. Rozpoczęli wędkowanie około godziny siódmej rano, obławiając dokładnie znane sobie miejsca – informują Wiadomości Wędkarskie, które opisały cały połów.

Po około trzydziestu minutach bez kontaktu z rybą Kamil zdecydował się obłowić ostry zakręt rzeki, używając własnoręcznie wykonanego, zielonego woblera o długości 5,8 cm. Już w trzecim rzucie poczuł silne uderzenie. Ryba okazała się potężnym samcem troci, mierzącym 90,5 cm i ważącym 9,10 kg. Po zrobieniu kilku zdjęć ryba została wypuszczona z powrotem do rzeki.

Rzeka Parsęta – mekka wędkarzy trociowych

Parsęta, przepływająca przez Pomorze Zachodnie, od lat cieszy się renomą wśród wędkarzy jako doskonałe miejsce do połowu troci wędrownej. Sezon połowu troci na Parsęcie rozpoczyna się 1 stycznia i trwa do końca października.

Zgodnie z przepisami dzienny limit połowu tego gatunku wynosi 2 sztuki, a obowiązujący wymiar ochronny to 35 centymetrów. Trocie wolno łowić wyłącznie na sztuczne przynęty, takie jak błystka, wobler czy sztuczna mucha.

Znaczenie ochrony i zarybiania

Dla utrzymania populacji troci wędrownej w rzece Parsęcie kluczowe są działania związane z ochroną oraz zarybianiem. W kwietniu 2023 roku do Parsęty wypuszczono 40 000 sztuk wylęgu żerującego troci wędrownej oraz 100 000 sztuk pstrąga potokowego. Takie inicjatywy mają na celu wsparcie naturalnej populacji tych gatunków i zapewnienie ich obecności w rzece w kolejnych latach.

