Niespodzianka podczas zawodów wędkarskich. „Rzadka zdobycz”

Do zdarzenia doszło w ostatnim dniu zawodów wędkarskich na jeziorze Erie w Pensylwanii. Jednym z uczestników był 18-letni mieszkaniec tego stanu. Chociaż w turnieju skupiono się na sandaczach i trociach tęczowych, wydarzeniem dnia okazał się połów ryby innego gatunku.

Pensylwania. Wędkarz złowił łososia atlantyckiego

Młody wędkarz nagle poczuł silny opór. Myślał, że złowił dużą troć tęczową. Po wyciągnięciu ryby na brzeg zorientował się, że to łosoś. Ekscytacja sięgnęła zenitu, kiedy zobaczył charakterystyczne plamy. Wiedział już, że trzyma w rękach rzadko spotykanego w tych wodach łososia atlantyckiego. Co więcej, wyjątkowo wielkiego.

Ryba ważyła ponad 4,7 kg i mierzyła 76,2 cm – podał portal GoErie.com. Wędkarz przyznał, że złowił w swoim życiu wiele łososi, również atlantyckich, ale nigdy nie widział żadnego w jeziorze Erie. Nie zna też nikogo, kto złapał taki okaz w tych wodach. – Zdecydowanie największy, o jakim słyszałem – podkreślił 18-latek, cytowany przez Fox News.

Wyjątkowy okaz. „Bardzo piękna ryba”

Chociaż wędkarz czuł ekscytację, nie mógł się rozpraszać. Wciąż brał udział w zawodach wędkarskich – musiał skupić się na szukaniu sandaczy i troci tęczowych. – Stałem się bardziej podekscytowany po turnieju – przyznał.

W wyjątkowej chwili 18-latkowi towarzyszył kapitan Joe Nemet z Nemesis Sport Fishing. – Można złapać od 150 do 200 łososi i jednego atlantyckiego – podkreślił. Zaznaczył, że gatunek ten omija okoliczne jeziora. – To, że jest w jeziorze Erie, jest jeszcze bardziej niespotykane… wyjątkowe jest też to, że był bardzo duży – dodał. Przyznał, że okaz to „bardzo piękna ryba” i „rzadka zdobycz”. Z tego względu namówił młodego wędkarza na stworzenie jej replik i zawieszenie ich na ścianach.

