Kolejny tragiczny wypadek na A2. „Kobieta jechała pod prąd”

W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do tragicznego wypadku na autostradzie A2 na jezdni w kierunku Warszawy, między węzłami Stryków i Łódź Północ (woj. łódzkie). Kobieta jechała pod prąd lewym pasem ruchu i około godziny 22:30 zderzyła się czołowo z prawidłowo poruszającym się audi, którym kierował 45-letni mężczyzna.

Wypadek na A2. Kobieta jechała pod prąd. Zginęła

W wyniku zderzenia toyota, którą kierowała 66-latka, zjechała na prawą stronę jezdni i uderzyła w znajdujące się obok drogi bariery energochłonne. Służby stwierdziły zgon na miejscu zdarzenia.

– Jak wstępnie ustalono 66-letnia kobieta kierująca toyotą aygo wjechała pod prąd na autostradę i doprowadziła do zderzenia z jadącym prawidłowo w kierunku Warszawy samochodem audi A6. W wyniku zdarzenia kierująca toyotą zginęła na miejscu – poinformowała PAP Aneta Sobieraj, rzecznik prasowa KWP w Łodzi.

Utrudnienia w ruchu na A2 w pobliżu Strykowa trwały ponad cztery godziny.

Niedługo po kolizji, doszło do kolejnego wypadku, spowodowanego przez rozrzucone elementy pojazdu. W wyniku tego zdarzenia elementy rozrzucone na ulicy spowodowały, że doszło chwilę potem do zdarzenia drogowego, gdzie na porozrzucane elementy najechał inny kierujący – wyjaśnił w rozmowie z polsatnews.pl podkom. Robert Borowski z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu.

Na szczęście kierującemu nic się nie stało. Uszkodzeniu uległ jego pojazd.

Tragiczna seria jazdy pod prąd na A2

To kolejny tego typu wypadek, do którego doszło w ostatnich dniach na A2. W sobotę około godziny 19:00 na 415. kilometrze autostrady A2 w kierunku Poznania, w pobliżu miejscowości Miedniewice. W kolizji uczestniczyły dwa samochody osobowe: Ford i Toyota. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca toyoty poruszał się pod prąd, co doprowadziło do czołowego zderzenia z fordem.

Na miejscu zginął kierujący toyotą, a dwie osoby podróżujące fordem zostały przewiezione do szpitala. Niestety, jedna z nich, 48-letni mężczyzna, zmarł w niedzielę rano. Trzeci poszkodowany pozostaje w stanie bardzo ciężkim.

