Makabryczne ustalenia biegłych. Śmierć 78-latka nie była przypadkowa

W niedzielę, 2 lutego 2025 roku, około godziny 6:30 rano, policja otrzymała zgłoszenie o szarpaninie. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze znaleźli ciało starszego mężczyzny z poważnymi obrażeniami głowy. Ofiarą okazał się 78-letni mieszkaniec okolicy, który prawdopodobnie w chwili ataku zmierzał do kościoła.

Gdańsk. 78-latek brutalnie zamordowany. Są wyniki sekcji zwłok

Dzięki sekcji zwłok przeprowadzonej przez biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej ustalono, że mężczyzna doznał kilkunastu ran tłuczonych głowy, zadanych narzędziem tępokrawędzistym, przypominającym tłuczek do mięsa.

Prokurator Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w rozmowie z „Faktem” potwierdził:

„Mężczyzna miał rany tłuczone głowy. Było ich kilkanaście. Biegli orzekli, że na pewno zadała je jakaś inna osoba. Mają one charakter ran po uderzeniu narzędziem tępokrawędzistym typu tłuczek”.

To właśnie narzędzie zbrodni, zdaniem śledczych, może wskazywać, że zabójstwo mogło być zaplanowane. Tłuczka do mięsa zazwyczaj nie nosi się przy sobie przypadkowo, co budzi dodatkowe podejrzenia co do motywów sprawców.

Zatrzymanie podejrzanych

Jeszcze tego samego dnia, w którym doszło do morderstwa, policja zatrzymała trzy osoby mogące mieć z nim związek: dwóch mężczyzn i kobietę.

Na poniedziałek po południu zaplanowano czynności prokuratorskie z udziałem zatrzymanych, a śledczy zapowiadają złożenie wniosku o areszt. Sąd ma rozpatrzyć ten wniosek najprawdopodobniej we wtorek.

Prokuratura na razie nie ujawnia, czy ofiara znała napastników. Jednak biorąc pod uwagę użyte narzędzie zbrodni, trudno przypuszczać, że sprawcy mieli je przy sobie przypadkowo. Więcej szczegółów na temat motywu i okoliczności zabójstwa ma zostać podanych we wtorek, 4 lutego.

Mieszkańcy są zszokowani

Brzeźno to spokojna dzielnica Gdańska. Ulica Młodzieży Polskiej, gdzie doszło do tragedii, znajduje się w niewielkiej odległości od plaży, co czyni to zdarzenie jeszcze bardziej szokującym dla lokalnej społeczności. Mieszkańcy są wstrząśnięci brutalnym morderstwem i obawiają się o swoje bezpieczeństwo.

