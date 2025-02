Nadzwyczajne spotkanie u Tuska. Giertych uchylił rąbka tajemnicy

We wtorek 4 lutego w Kancelarii Premiera zorganizowano specjalne posiedzenie klubu parlamentarnego KO. Było to pierwsze tego typu spotkanie, które odbyło się w siedzibie szefa rządu. Przed rozpoczęciem obrad politycy, którzy uczestniczyli w rozmowach, nie chcieli ujawnić, czego będą one dotyczyć. Reporter TVN24 usłyszał jedynie, że poruszone zostaną strategicznie ważne tematy.

Politycy KO na nadzwyczajnym posiedzeniu. Giertych ujawnił szczegóły

Nieco bardziej rozmowni posłowie Koalicji Obywatelskiej byli po zakończeniu posiedzenia klubu. Roman Giertych zapewnił, że nie ma niczego nadzwyczajnego w tym, że politycy spotkali się w Kancelarii Premiera. Dodał, że wcześniej z Donaldem Tuskiem rozmawiali członkowie kierowanego przez niego zespołu ds. rozliczeń PiS.

Na pytanie dziennikarza TVN24, czy cały proces nie powinien zostać przyspieszony, mecenas przyznał, że zawsze można szybciej, lepiej, sprawniej. – Ale z pewnością zaczęło się dobrze dziać. I będzie się działo – zapowiedział.

Inna członkini zespołu – Karolina Pawliczak – nie chciała ujawniać żadnych szczegółów rozmów z Donaldem Tuskiem. Powiedziała jedynie, że „spotkanie było poświęcone aktualnej pracy zespołu”.

Tusk wymownie o zarzutach dla Romanowskiego

Donald Tusk zamieścił na swoim profilu na Instagramie krótki film, w którym recytuje fragment wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa”. „Najpierw – powoli – jak żółw – ociężale, ruszyła – maszyna – po szynach – ospale” – słyszymy.

Podczas nagrania w tle wyświetlają się nagłówki medialne dotyczące aktu oskarżenia przeciwko 24 osobom zamieszanym w aferę Funduszu Sprawiedliwości oraz kolejnych ośmiu zarzutów postawionych w tej samej sprawie Marcinowi Romanowskiemu.

Wcześniej Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratury Krajowej przekazała, że do marszałka Sejmu Szymona Hołowni przekazany został kolejny wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Marcinowi Romanowskiemu w celu postawienia kolejnych zarzutów.

