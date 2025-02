Trzaskowski zaskoczył słowami o LGBT. Zrobił ważne zastrzeżenie

Tobiasz Bocheński podczas briefingu prasowego przedstawił „Poradnik empatycznej i skutecznej komunikacji”, który został wydany dzięki środkom ze stołecznego ratusza.

Na podstawie zawartych wytycznych prowadzone są szkolenia dla urzędników m.in. z tego, w jaki sposób powinni się zwracać do siebie czy do klientów. Polityk PiS próbował przekonywać, że „za państwowe pieniądze Rafał Trzaskowski wspiera osoby niebinarne”.



Trzaskowski o LGBT. Zaskakująca deklaracja

Rafał Trzaskowski odniósł się do zarzutów w rozmowie z Polsat News. Ocenił, że „prawica znów próbuje przywołać w kampanii wyborczej kwestie światopoglądowe”. – Wszystkim należy się szacunek również, jeżeli chodzi o to, jak się do kogo zwraca i teraz ja wiem, co robi PiS. PiS próbuje znowu wywoływać jakieś kolejne bitwy kulturowe, po to, żeby obrażać ludzi, żeby sekować, żeby szukać tematów, które dzisiaj nie są dla nas priorytetowe i najważniejsze – stwierdził kandydat Koalicji Obywatelskiej.

W dalszej części rozmowy prezydent Warszawy podkreślił, że „jest politykiem zdrowego rozsądku”. – Według polskiego prawa mamy dwie płci biologiczne, wszyscy o tym wiemy – powiedział. Zastrzegł natomiast, że „nie da się wciągnąć w to, co PiS będzie próbował robić”.

– Będzie próbował, tak jak szczuł na mniejszości wcześniej, teraz znowu będzie próbował atakować, będzie próbował szukać tego typu tematów, żeby rozpętać kolejną nagonkę, ja się w to nie dam wciągnąć – zapewnił.

Sondaż. Trzaskowski dużo przed Nawrockim

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Według wszystkich aktualnych sondaży Rafał Trzaskowski ma obecnie sporą przewagę nad Karolem Nawrockim oraz pozostałymi kandydatami. Do rozstrzygnięcia potrzebna byłaby jednak druga tura, ponieważ w pierwszej żaden z polityków nie uzyskałby więcej niż 50 proc. głosów.

Z najnowszego sondażu IBRiS dla Onetu wynika, że Rafała Trzaskowskiego popiera 37,3 proc. ankietowanych. Na drugiej pozycji uplasował się Karol Nawrocki z wynikiem 23,9 proc. Podium – jednak ze sporą stratą do czołówki – zamyka Sławomir Mentzen. Na kandydata Konfederacji chciałoby zagłosować 8,9 proc. badanych.

Na nieco mniejsze poparcie mogliby liczyć pozostali kandydaci. Oddanie głosu na Szymona Hołownię zadeklarowało 6,8 proc. respondentów, natomiast na Magdalenę Biejat 5 proc. W dalszej części stawki uplasowali się: Krzysztof Stanowski – 3 proc., Grzegorz Braun – 1,7 proc., Marek Jakubiak – 1,2 proc. oraz Adrian Zandberg – 1,1 proc.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że aktualnie 11 proc. badanych jeszcze nie zdecydowało, kogo poprze w wyborach prezydenckich.

