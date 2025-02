Śledztwo ws. zamachu stanu staje się faktem. Prok. Ostrowski: To mój obowiązek

– Śledztwo prowadzę sam, to śledztwo własne. Przekazałem zalecenie o wszczęciu pewnych czynności do ABW, ale to wszystko. Mój przełożony, Prokurator Generalny Andrzej Bodnar nie może mi tego śledztwa zabrać – przekazał prok. Michał Ostrowski podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Jak dodał, jego celem jest „obiektywne i wszechstronne wyjaśnienie okoliczności zdarzeń, o których mowa w zawiadomieniu powiadomienia przestępstwa”. – Nie przesądzam o jego wyniku, natomiast jest to mój obowiązek, żeby w tak niezwykle poważnej sprawie przeprowadzać w sposób spokojny i obiektywny czynności dowodowe – stwierdził zastępca prokuratora generalnego.



Prok. Ostrowski przekazał, że podjął już czynności dowodowe. W charakterze świadka przesłuchane zostały I prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzatę Manowską oraz przewodniczą Krajowej Rady Sądownictwa Dagmarę Pawełczyk-Woycką. Zastępca prokuratora generalnego zaznaczył przy tym, że choć nadal czeka na nadanie numeru postępowania, to ma wątpliwości, że tak się stanie.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego złożył zawiadomienie ws. zamachu stanu

Postępowania dotyczące zamachu stanu wszczęte zostało po zawiadomieniu złożonym przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Zgodnie z nim dopuścić się go mieli premier, ministrowie, marszałek Sejmu, marszałkini Senatu, posłowie i senatorowie koalicji rządzącej, prezes Rządowego Centrum Legislacji, niektórzy sędziowie i prokuratorzy oraz „inne osoby”.

– Jeżeli to śledztwo zostanie odebrane prokuratorowi Ostrowskiemu, to moje zawiadomienie jest bardziej wiarygodne – mówił w czwartek podczas rozmowy na antenie Radia Zet Święczkowski.

I dalej. – Obecne osoby, które kierują państwem, zarówno z władzy wykonawczej i ustawodawczej, jeśli nie mają nic przeciwko, to powinny pozwolić panu prokuratorowi przeprowadzić sprawnie to postępowanie. Pan prokurator Ostrowski jest jedynym legalnym zastępcą prokuratora generalnego, który zdecydował się wszcząć to postępowanie – twierdził.

