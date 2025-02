Pożar w Gdańsku wywołał chmurę czarnego dymu. Co z zanieczyszczeniami?

Czarna chmura gęstego dymu unosząca się znad płonącej hali dawnych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego przy ul. Siennickiej na Przeróbce w Gdańsku widoczna była z dziesiątek kilometrów. Z żywiołem przez kilkanaście godzin walczyły setki strażaków.

Od samego początku służby apelowały o to, aby nie otwierać okien i nie zbliżać się do miejsca zdarzenia. Do mieszkańców Gdańska rozesłany został alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Napisano w nim: „Uwaga! Pożar hali w dzielnicy Gdańsk Przeróbka. Dym może być toksyczny. Zamknij okna. Nie zbliżaj się do miejsca pożaru w promieniu 1 km”.

Co z zanieczyszczeniami po pożarze w Gdańsku?

W czwartek pożar został już całkowicie ugaszony. Pozostało jednak pytanie – co z chmurą dymu. Z prośbą o komentarz na temat możliwych zanieczyszczeń powietrza w związku z pożarem do rzecznika Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Gdańsku zwrócił się portal RadioZET.pl.

Portal otrzymał odpowiedź od drugiego z wymienionych. – Nadal obowiązuje alert RCB, natomiast my, na stacjach monitoringu, nie widzimy wpływu tego pożaru na jakość powietrza – dowiedział się portal.

Konkretne zalecenia po pożarze w Gdańsku

Rzecznik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Gdańsku dodał jednak, że warto zaznaczyć, że nie wiadomo dokładnie, jakie substancje przedostały się wraz z pożarem, więc należące do RWMŚ urządzenia mogą ich nie monitorować.

– Prowadzimy pomiary zanieczyszczeń, które są określone w rozporządzeniu. A skoro nie wiemy, co się konkretnie paliło – na pewno większą wiedzę na ten temat mają strażacy – trudno określić, co mogło się dostać do powietrza. Zaleca się, zwłaszcza w najbliższym sąsiedztwie pożaru, zastosować do przesłanego alertu; zamykać okna i raczej nie wychodzić z domu, przynajmniej dzisiaj – przekazał portalowi rzecznik.

