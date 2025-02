Prokurator Ostrowski zawieszony. Prowadził śledztwo ws. „zamachu stanu”

Zastępca prokuratora generalnego Mikołaj Ostrowski został zawieszony w pełnieniu obowiązków na 6 miesięcy. To on podjął się śledztwa ws. możliwego zamachu stanu, zgłaszanego przez prezesa TK. Ostrowski swoją funkcję sprawował od listopada 2023 roku, kiedy zastępcą prokuratora generalnego uczynił go ówczesny premier Mateusz Morawiecki.

Śledztwo ws. rzekomego zamachu stanu

W ubiegłym tygodniu prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski poinformował, że zastępca prokuratora generalnego, prok. Michał Ostrowski, wszczął śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia zamachu stanu. Przedstawiciele Prokuratury Krajowej od początku jednak jednoznacznie wskazywali, że nie miał on ani takich możliwości, ani uprawnień.

Zdaniem Święczkowskiego zamachu stanu mieli dopuścić się m.in. premier Donald Tusk, marszałkowie Sejmu i Senatu, szef Rządowego Centrum Legislacji oraz niektórzy z sędziów i prokuratorów. Szef TK zarzucił im, że od 13 grudnia 2023 r. działają „w zorganizowanej grupie przestępczej”, mając na celu „zmianę konstytucyjnego ustroju RP oraz działając w celu osiągnięcia lub zaprzestania działalności TK oraz innych organów konstytucyjnych, w tym KRS i SN”.

W reakcji na te działania, prokurator krajowy Dariusz Korneluk w poniedziałek 10 lutego oznajmił, że prokurator generalny Adam Bodnar dwukrotnie zwrócił się do Ostrowskiego o wydanie dokumentów związanych ze śledztwem ws. „zamachu stanu”. Podkreślił, że Bodnar wyznaczył Ostrowskiemu termin wydania dokumentów do tego poniedziałku. Tego też dnia dokumenty zostały złożone do sekretariatu Prokuratury Generalnej przy ul. Postępu 3 w Warszawie.

Prok. Ostrowski: To śledztwo własne

– Śledztwo prowadzę sam, to śledztwo własne. Przekazałem zalecenie o wszczęciu pewnych czynności do ABW, ale to wszystko. Mój przełożony, Prokurator Generalny Andrzej Bodnar nie może mi tego śledztwa zabrać – mówił w czwartek 6 lutego prok. Michał Ostrowski na konferencji prasowej.

Jak dodawał, jego celem było „obiektywne i wszechstronne wyjaśnienie okoliczności zdarzeń, o których mowa w zawiadomieniu powiadomienia przestępstwa”. – Nie przesądzam o jego wyniku, natomiast jest to mój obowiązek, żeby w tak niezwykle poważnej sprawie przeprowadzać w sposób spokojny i obiektywny czynności dowodowe – tłumaczył zastępca prokuratora generalnego.

Ostrowski zdołał nawet przeprowadzić pierwsze czynności. W charakterze świadka przesłuchane zostały I prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzatę Manowską oraz przewodniczą Krajowej Rady Sądownictwa Dagmarę Pawełczyk-Woycką. Zastępca prokuratora generalnego zaznaczył przy tym, że choć nadal czeka na nadanie numeru postępowania, to ma wątpliwości, że takowy otrzyma.

