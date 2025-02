Tajemnicze zaginięcie Karoliny Wróbel. Przejmujące słowa rodziców

Karolina Wróbel zaginęła ponad miesiąc temu. Od tego czasu trwają intensywne poszukiwania 24-latki. Kobieta wraz z dwójką dzieci zajmowała jeden pokój w mieszkaniu w Czechowicach-Dziedzicach, w kolejnym pokoju zakwaterowany był jej brat, a w następnym współlokator Patryk B.

Zaginęła Karolina Wróbel. „Na ten moment przełomu nie ma”

Już w połowie stycznia Wirtualna Polska poinformowała, że w związku z zaginięciem Karoliny Wróbel policja zatrzymała Patryka B. Wspomniane źródło podało także, że mężczyzna miał jednemu ze znajomych powiedzieć, że udusił 24-latkę, a jej ciało wrzucił do wody. Tych informacji śledczy nie potwierdzają, a Karolina Wróbel wciąż jest poszukiwana jako osoba żywa.

– Na ten moment przełomu nie ma. Trwają w dalszym ciągu intensywne poszukiwania. Prokuratura powołała biegłego z zakresu ratownictwa podwodnego. Spodziewamy się wpływu opinii w ciągu najbliższych dni – przekazała w rozmowie z TVP3 Katowice prokurator Izabela Knapik z Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Przejmujące słowa bliskich zaginionej 24-latki. „Teraz taki ból się czuje”

Głos w reportażu wspomnianej stacji zabrali również bliscy zaginionej. – Była bardzo dobrą córką. Stwarzała problemy w młodości, ale wyszła z tego. Później było wszystko w porządku. W grudniu jeszcze z nią rozmawiałem, ostatni raz przez telefon i nic nie wskazywało na to, że ma jakieś kłopoty, że cokolwiek. Tym bardziej, że jak ona miała jakiś problem, to zawsze do mnie zadzwoniła, zapytała – powiedział ojciec 24-latki.

Bliscy Karoliny Wróbel są przekonani, że nigdy nie zdecydowałaby się na to, żeby opuścić swoje dzieci, bo były dla niej najważniejsze. – Ciężko. Teraz taki ból się czuje. Po prostu człowiek chciałby wszystko zrobić, a nie może. Jeżeli ktokolwiek ją widział, niech da jakkolwiek znać. Na nią czeka dwójka małych dzieci, które bardzo tęsknią – powiedziała matka zaginionej.

Czytaj też:

Tajemnicze zaginięcie Karoliny Wróbel. Insp. Dyjasz: To wzbudziło moje podejrzeniaCzytaj też:

Piętrzą się pytania ws. Beaty Klimek. Poruszający wpis siostrzenicy zaginionej