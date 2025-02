Marian Banaś ma wystartować w wyborach. Zachęcają go „ludzie Kościoła”

Radio Kraków poinformowało, że Marian Banaś rozpoczął zbiórkę podpisów i zamierza wystartować w wyborach prezydenckich. Najwyższa Izba Kontroli o ewentualnych planach swojego szefa nic nie wie. Biuro prasowe w krótkim komunikacie przekazało jedynie, że „nie ma wiedzy na ten temat”.

Sam zainteresowany na razie unika jednoznacznej odpowiedzi. – Na dzisiaj jestem prezesem NIK, zainteresowanym realizowaniem obowiązków, a jutro zobaczymy. Czas pokaże, co będą obywatele sobie życzyć. Ale najpierw trzeba zrealizować zadania, które spoczywają na mojej osobie – komentował w TVN24.

Marian Banaś wystartuje w wyborach?

Tymczasem z ustaleń Onetu wynika, że Marian Banaś na poważnie ma rozważać swój start. Były senator PiS Kazimierz Jaworski, który jest w komitecie poparcia prezesa NIK stwierdził w rozmowie z dziennikarzami, że „wielu ludzi chciałoby, żeby Marian Banaś wystartował w wyborach”.

Pytany o to, kto go przekonuje, wymienił „polityków, których PiS oszukało, polityków, którym się nie podoba to, że kandydatem PiS jest Karol Nawrocki oraz ludzi Kościoła”. Dopytywany o szczegóły, nie chciał podać żadnych konkretnych nazwisk. – Na razie mogę powiedzieć, że prezes NIK jest najbardziej odpowiednią osobą na stanowisko prezydenta Polski, która zagwarantuje, że w naszym kraju będą przestrzegane prawo i sprawiedliwość – stwierdził jedynie.

Na uwagę, że zgodnie z prawem prezes NIK nie może startować w wyborach prezydenckich, Kazimierz Jaworski odparł, że „jego kadencja na tym stanowisku wkrótce się kończy”.

Wybory prezydenckie. Marian Banaś namiesza w stawce?

W opinii byłego polityka PiS „Marian Banaś zgromadził wokół siebie środowisko, które pomoże mu zrobić dobry wynik”. Kazimierz Jaworski przekonywał, że „tysiące ludzi chcą, żeby startował w wyborach prezydenckich, że to jest jedyna szansa na uczciwość w polityce”.

W rozmowie z Onetem były senator nie mógł się nachwalić prezesa NIK. – Ma ogromny dorobek, pokazuje swoją niezależność. Próbował zniszczyć jego i jego rodzinę. Nie udało się. Marian się nie złamał, nie ugiął. To pokazuje siłę jego charakteru, jego uczciwość przede wszystkim. Ludziom trzeba pokazać, ile on już zrobił, ile dokonał w NIK, żeby oczyścić Polskę ze złodziejstwa – wyliczał.

Czytaj też:

Nawrocki na straconej pozycji? Sensacyjne wyniki sondażu prezydenckiegoCzytaj też:

Trzaskowski na fali, Nawrocki zaliczył falstart. Ekspert zwraca uwagę na ważną rzecz