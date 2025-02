IMGW wydaje alerty. Intensywne opady śniegu i temperatury do -19°C. Gdzie będzie najgorzej?

Zima na dobre rozgościła się w kraju. Synoptycy przewidują, że warunki pogodowe w najbliższym czasie jeszcze się pogorszą. Śniegu przybędzie, a sporą część kraju ściśnie siarczysty mróz.

Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu

Żółte alerty dotyczące intensywnych opadów śniegu obowiązują w następujących województwach:

Zachodniopomorskie: z wyłączeniem powiatów myśliborskiego, choszczeńskiego i wałeckiego.



Pomorskie: całe województwo objęte ostrzeżeniem.



Warmińsko-mazurskie: powiaty elbląski, Elbląg, ostródzki, iławski, braniewski, lidzbarski, olsztyński, Olsztyn, bartoszycki, kętrzyński, mrągowski, giżycki oraz węgorzewski.

W tych regionach prognozowane są opady śniegu, które mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 20 cm – informuje IMGW. Ostrzeżenia te będą obowiązywać do godziny 12:00 dnia 16 lutego 2025 roku.

Ostrzeżenia przed silnym mrozem

Ostrzeżenia dotyczące niskich temperatur zostały wydane dla województw:

Małopolskie: powiaty tatrzański, nowotarski, nowosądecki oraz gorlicki.



Podkarpackie: powiaty jasielski, krośnieński, sanocki, leski i bieszczadzki.

W tych obszarach przewiduje się temperatury minimalne w nocy od -17°C do -15°C, lokalnie mogące spaść nawet do -19°C. W ciągu dnia maksymalne wartości temperatury będą oscylować między -7°C a -3°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 10 km/h może potęgować odczucie chłodu. Ostrzeżenia te są ważne do godziny 9:00 we wtorek, 18 lutego 2025 roku.

Znaczenie ostrzeżeń pierwszego stopnia IMGW

Ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej skali IMGW wskazują na możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą prowadzić do strat materialnych oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. W takich warunkach zaleca się:

Zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się po drogach, ze względu na możliwe utrudnienia i śliską nawierzchnię.



Śledzenie aktualnych komunikatów pogodowych oraz sytuacji na drogach.



Przygotowanie się na ewentualne opóźnienia w transporcie oraz możliwe zakłócenia w planowanych wydarzeniach plenerowych.



Aktualne warunki pogodowe w wybranych miastach

Poniżej przedstawiamy aktualne warunki pogodowe oraz prognozy dla wybranych miast objętych ostrzeżeniami:

Szczecin, woj. zachodniopomorskie:

Obecne warunki: Zachmurzenie duże, temperatura -3°C.



Prognoza na dziś: Słonecznie, temperatura maksymalna 2°C, minimalna -8°C.



Gdańsk, woj. pomorskie:

Obecne warunki: Intensywne opady śniegu, temperatura -4°C.



Prognoza na dziś: Przelotne opady śniegu, temperatura maksymalna 0°C, minimalna -6°C.



Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie:

Obecne warunki: Zachmurzenie umiarkowane, temperatura -7°C.



Prognoza na dziś: Przeważnie słonecznie, temperatura maksymalna -2°C, minimalna -8°C.



Kraków, woj. małopolskie:

Obecne warunki: Zachmurzenie duże, temperatura -7°C.



Prognoza na dziś: Przeważnie słonecznie, temperatura maksymalna 0°C, minimalna -10°C.



Rzeszów, woj. podkarpackie:

Obecne warunki: Niewielkie opady śniegu, temperatura -8°C.



Prognoza na dziś: Przelotne opady śniegu, temperatura maksymalna 0°C, minimalna -10°C.



Zalecenia dla mieszkańców

Mieszkańcy regionów objętych ostrzeżeniami powinni:

Unikać niekoniecznych podróży, zwłaszcza w godzinach nocnych i porannych, gdy temperatury są najniższe.



Upewnić się, że pojazdy są odpowiednio przygotowane do jazdy w warunkach zimowych, w tym wyposażone w opony zimowe.



Zabezpieczyć domy przed skutkami niskich temperatur, zwracając uwagę na instalacje wodne, które mogą ulec zamarznięciu.



Osoby starsze i dzieci powinny unikać długotrwałego przebywania na zewnątrz ze względu na ryzyko odmrożeń.



