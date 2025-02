Rozczulająca przesyłka w rękach Owsiaka. „Wzór i inspiracja”

Jerzy Owsiak opublikował w mediach społecznościowych kartkę, którą otrzymał ze Szkoły Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej. „Życzymy Panu dużo zdrowia, radości i energii, abyście mogli dalej realizować wszystkie swoje wspaniałe pomysły. Niech każdy dzień przynosi uśmiech i szczęście, a WOŚP niech rośnie w siłę, pomagając jeszcze większej liczbie osób. Dziękujemy za to, że jesteście dla nas wzorem i inspiracją” – brzmi treść wiadomości, pod którą podpisali się uczniowie z klasy 1d i 2a. Na zakończenie pojawił się dopisek: „Jest pan naszym bohaterem”.

Jerzy Owsiak opublikował szczególną kartkę. „Wy też jesteście dla nas bohaterami”

„Każdy pofinałowy dzień to moc informacji finałowych. To rozliczanie Sztabów, spotkania z ekspertami od onkologii i hematologii dziecięcej, to każdego dnia coraz śmielsze planowanie zakupów, bo każdego dnia znamy aktualny stan naszego konta – kwotę ostateczną podamy 26 marca” – napisał Jerzy Owsiak na Facebooku.

„Za tydzień robimy ogromne zakupy popowodziowe, tym razem wsparcie dla jednostek OSP, WOPR i innych jednostek ratownictwa, którym chcemy odkupić choć część sprzętu, jaka uległa zniszczeniu. Na dzień dzisiejszy to zakupy na 1509 pozycji” – podał szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W dalszej części wpisu na Facebooku Jerzy Owsiak po raz kolejny nawiązał do listu, który otrzymał od dzieci z Bielska-Białej. „I każdy dzień to także takie listy jak z Bielska-Białej. Przepiękne, dodające mocy, zobowiązujące, a przede wszystkim budujące naszego fundacyjnego ducha, który najbardziej potrzebuje takiej wspaniałej witaminy, jaką są te cudowne kartki z życzeniami. Dzieciaki, nauczyciele, rodzice, Wy też jesteście dla nas bohaterami!” – podsumował szef WOŚP.

facebookCzytaj też:

Andrzej Duda i pierwsza dama wsparli WOŚP. Tyle udało się uzbieraćCzytaj też:

Zrobiły to! 111 tysięcy złotych za spotkanie z ministrą Leszczyną. „To tylko pierwszy krok”