Morawiecki z zarzutami. Były premier zabrał głos

Mateusz Morawiecki pojawił się w prokuraturze, gdzie usłyszał zarzuty w związku organizacją wyborów korespondencyjnych w 2020 r. – Skorzystałem z prawa do odmowy składania wyjaśnień i poinformowałem państwa prokuratorów, że będę składał je w stosownym czasie, po zapoznaniu się z aktami sprawy – powiedział na wstępie były premier. Morawiecki zaznaczył, że nie wie, kiedy będzie następny termin. Zapewnił jednocześnie, że zapozna się z aktami tak szybko, jak to będzie możliwe.

Były szef rządu był także pytany, kto ponosi większą odpowiedzialność za organizację tamtych wyborów, czy on, czy Jacek Sasin. Morawiecki przypomniał, że bardzo szczegółowo to wyjaśniał na jednej z komisji. – Walczymy dalej, do zwycięstwa – powiedział z kolei były premier do osób, które wspierały go przed prokuraturą. Chwilę po Morawieckim głos zabrał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

– Czynności procesowe polegały na ogłoszeniu zarzutu postawionego w oparciu analizę materiału dowodowego dotyczącego sprawy organizacji wyborów kopertowych w pierwszej połowie 2020 r. Zarzut ten dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków urzędniczych. Przekroczenie uprawnień miało polegać na wydaniu dwóch administracyjnych decyzji w oparciu o pozorne posiłkowanie się przepisami ustawy covidowej z 2020 r. – mówił prok. Piotr Skiba.

Wkrótce więcej informacji