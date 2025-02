Bracia nie widzieli się od kilku lat. Los połączył ich w policyjnym areszcie

We wtorek w nocy funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie zostali wezwani do interwencji dotyczącej awanturującego się partnera do jednego z domów w gminie Wyryki (woj. lubelskie).

Mężczyzna był agresywny i nietrzeźwy, a w związku z popełnionymi przestępstwami 35-latek został zatrzymany. Tego samego dnia do policyjnego aresztu trafił poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności 22-latek z Włodawy.

Bracia na kilkanaście godz. połączyli rodzinne więzy w areszcie. Ich rozłąka potrwa jednak dłużej

Gdy mężczyźni usłyszeli swoje głosy, okazało się, że są braćmi i nie widzieli się od kilku lat. „Bracia przez kilkanaście godzin przebywali w sąsiednich pokojach policyjnego aresztu, jednak znowu zostali rozdzieleni i ich rozłąka może potrwać dłużej” – relacjonuje policja.

22-latek za przestępstwa narkotykowe trafił do zakładu karnego i został pozbawiony wolności na dwa lata. Z kolei jego starszy brat w związku z popełnionymi przez niego przestępstwami do czasu zakończenia prowadzonego przeciwko niemu postępowania karnego został objęty dozorem Policji.

