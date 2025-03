Sołtys wdał się w bójkę z kierowcą na środku drogi. Jest nagranie

Nagranie z sołtysem pokazuje, jak elegancko ubrany mężczyzna wyskakuje ze swojego samochodu i dopada do drzwi samochodu, który jechał za nim. Następnie zaczyna szarpać się z kierowcą tego auta i okłada go pięściami. Później obaj przewracają się na pobocze i dopiero reakcja żony przerywa bójkę. Oddalający się samorządowiec rzuca do niej jeszcze kilka wulgarnych słów.

Sołtys pobił kierowcę. Zdarzenie nagrano

„Czy ktoś z naszych znajomych poznaję tego pana?” – pytała kobieta, publikując wideo w mediach społecznościowych. „Napadł dzisiaj w godzinach porannych na mojego męża i go pobił. Kierująca audi kobieta wyprzedzała trzy auta na łuku drogi, na podwójnej linii ciągłej” – relacjonowała.

„Jechaliśmy z naprzeciwka. Mąż pokazał kierującej, że jest nienormalna. To spowodowało najwidoczniej oburzenie tego pana, gdyż zawrócili auto i zajechali nam drogę. Efekt następny widać na nagraniu” – pisała. Pobity mężczyzna stracił jeden ząb. Udał się już do szpitala na obdukcję.

Gmina potępia zachowanie sołtysa

Internauci szybko ustalili, że napastnikiem był sołtys wsi Kąty Rybackie na Pomorzu. Zachowanie Jacka Z. wstrząsnęło internautami, którzy w mediach społecznościowych dali wyraz swojemu oburzeniu. Zareagowały też władze gminy Sztutowo.

„W dniu 3.03.2025 r. otrzymaliśmy informację, dotyczącą niewłaściwego zachowania w przestrzeni publicznej z udziałem sołtysa wsi Kąty Rybackie. W pełni potępiamy zachowania, których granice zostały przekroczone! Nie ma usprawiedliwienia dla sytuacji, gdzie miarą jest bezpieczeństwo i ochrona zdrowia oraz życia! Sprawę prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim” – czytamy w komunikacie.

