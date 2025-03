Marta Kaczyńska wsparła Nawrockiego. „Wizerunkowo chwalone i udane”

Marta Kaczyńska podczas swojego wystąpienia na konwencji Nawrockiego wygłosiła krótkie, ale istotne przemówienie. – Warto być Polakiem. Warto, by Polska trwała. Zwłaszcza teraz, kiedy mamy do czynienia z próbą reformy Unii Europejskiej, która może doprowadzić do tego, że nasza państwowość po prostu zniknie – mówiła córka Lecha i Marty Kaczyńskich.

Marta Kaczyńska na konwencji Nawrockiego

Bratanica Jarosława Kaczyńskiego odwoływała się w przemówieniu do swoich rodziców. Swoimi słowami wspierała kandydującego z poparciem Prawa i Sprawiedliwości Karola Nawrockiego. Jak oceniali dziennikarze w programie „W kuluarach” w TVN24, taki gest może mieć duże znaczenie dla wyborców prawicy.

– To było bardzo pozytywnie komentowane. Bo dla Karola Nawrockiego – który nie znał Lecha Kaczyńskiego, nie jest z jego środowiska, nie może się pochwalić tym, że tak jak Andrzej Duda z nim współpracował czy go osobiście znał – to takie wsparcie, zbudowanie mostu między Lechem Kaczyńskim, który oczywiście dla tego środowiska i dla wielu wyborców Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo, bardzo ważną postacią, było wizerunkowo chwalone i udane – oceniała Arleta Zalewska.

Konwencja Nawrockiego. Wystąpienie Kaczyńskiej nie było planowane?

Jak podkreślała reporterka, Kaczyńska na niedzielnej konferencji „wystąpiła nieoczekiwanie, również dla polityków PiS-u”. Dodawała, że działo się to „poza agendą”. – Brzmiało to tak, jakby było zupełnie nieustalone z nikim i chyba tak też było – przyznała jej rację Agata Adamek.

– Tak, ale tam na miejscu zostało przyjęte jakby z zadowoleniem – komentowała dalej Zalewska. – Wiem, że bardzo niewiele osób wiedziało o tym, że ona wystąpi. Wiem, że sztabowi zależało na tym, żeby Marta Kaczyńska wystąpiła. I z tego, co wiem, to zrobiła to z przyjemnością – podkreślała.

