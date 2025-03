Tragiczny pożar w Brzozowie. Strażacy walczyli całą noc

Dwie osoby poniosły śmierć, a jedna została ranna i trafiła do szpitala. To bilans tragicznego pożaru, który miał miejsce w nocy z wtorku na środę, 4 marca, w Brzozowie na Podkarpaciu.

Ogień wybuchł w godzinach nocnych, kiedy lokatorzy spali w domu. Okoliczności tragedii pozostają na razie nieznane.

Pożar w Brzozowie. Śmierć dwóch osób i ranna kobieta

Zgłoszenie o pożarze dotarło do służb tuż po północy, o godzinie 00:15. Na miejsce zdarzenia zadysponowano 9 zastępów straży pożarnych z powiatu brzozowskiego. Po przyjeździe służb ratunkowych na ul. Rzeczną w Brzozowie strażacy rozpoczęli walkę z żywiołem, który objął budynek mieszkalny.

„W momencie pojawienia się ognia w domu przebywały trzy osoby. Jedna z nich opuściła dom przed przybyciem strażaków” – powiedział Marcin Betleja, rzecznik prasowy podkarpackiego komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w rozmowie z RMF FM.

Strażacy, po przygaszeniu ognia, znaleźli w środku budynku dwa ciała. Ofiarami śmiertelnymi byli dwaj mężczyźni.

Kobieta, która opuściła płonący dom przed przybyciem służb ratunkowych, doznała obrażeń i została natychmiast przetransportowana do szpitala. Jej stan był stabilny, ale wymagała pomocy medycznej.

Podkarpacie. Pożary zabrały życie 9 osób

Pożar w Brzozowie to tylko jeden z wielu tragicznych wypadków, do jakich dochodzi w regionie Podkarpacia. Od początku 2025 roku podkarpaccy strażacy wyjeżdżali do ponad 480 pożarów w domach i mieszkaniach. W tych zdarzeniach zginęło już 9 osób, a 22 osoby zostały ranne. Liczba pożarów w regionie, choć wciąż alarmująca, nie odbiega od średnich rocznych wskaźników w kraju.

Z danych podkarpackich strażaków wynika, że najczęstszą przyczyną pożarów w regionie są niewłaściwe instalacje elektryczne, awarie urządzeń grzewczych, a także nieostrożne obchodzenie się z otwartym ogniem, zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy w domach często dochodzi do pożarów w wyniku nieprawidłowego użytkowania pieców lub kominków.

Przyczyny pożaru w Brzozowie

Pożar w Brzozowie jest przedmiotem śledztwa. Na razie nie ujawniono przyczyny wybuchu ognia. „Przyczyny pojawienia się ognia nie są znane” – przekazał Marcin Betleja, rzecznik prasowy podkarpackiego komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie trwa dochodzenie, które ma na celu wyjaśnienie, co doprowadziło do wybuchu ognia.

