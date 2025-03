Poseł Mejza mówił o „małej różnicy zdań z partnerką”. Prawda okazała się dużo bardziej poważna

Łukasz Mejza miał awanturować się z partnerką. Oboje mieli zadzwonić na policję. Do zdarzenia doszło w lutym, ale teraz poinformował o tym portal poscigi.pl. – To jakiś kolejny polityczny bullshit. Absolutnie nic takiego nie miało miejsca. Fantazja dziennikarska mnie poraża… Co jeszcze wymyślicie na potrzeby politycznej nagonki? Jakiś atak terrorystyczny też planowałem przeprowadzić? A może przemyt prostytutek przez granicę? – zaczął na wstępie polityk PiS.

Następnie potwierdził, że „doszło do małej różnicy zdań między nim a jego partnerką, ale wszystko w granicach zdrowego ogniska domowego”. – W przypływie niepotrzebnych emocji moja partnerka wykonała telefon na policję, z czego natychmiast chciała się wycofać i mnie za to przeprosiła. Wszystko sobie wyjaśniliśmy. Sprawa nie ma dalszego ciągu. Zwykła sprzeczka. Tyle. Reszta to powieściopisarstwo. Bawią mnie takie rewelacje – kontynuował Mejza.

Awantura u posła PiS Łukasza Mejzy. Nowe informacje w sprawie

Nowe informacje w sprawie przedstawił portal TVN24. Zawiadomienie na policję miał złożyć również sam poseł Prawa i Sprawiedliwości. Chodziło o jazdę pod wpływem alkoholu. Według policji nie było wątpliwości ws. trzeźwości. Po kłótni kobieta miała zostawić Mejzę na jednej ze stacji benzynowych w województwie lubuskim. Partnerka posła PiS miała zgłaszać, że w samochodzie „naruszona została jej nietykalność”. Partnerka Mejzy odmówiła złożenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.

– Postępowanie było prowadzone w kierunku sprawdzenia, czy nie doszło do narażenia pani, która kierowała pojazdem i tym samym małoletnich dzieci, które w tym samochodzie jechały. Policja zakwalifikowała to zachowanie jako narażenie człowieka na niebezpieczeństwo, utratę życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – wyjaśniła rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Mariola Wojciechowska-Grześkowiak. Odrzucono też postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa.

Czytaj też:

Happening Mejzy w programie na żywo. Pokazał słynny strychCzytaj też:

Prokuratura wezwała posła Mejzę. Grozi mu 8 lat więzienia