Najnowszy sondaż prezydencki. Mentzen ponownie wyprzedził Nawrockiego

Już za nieco ponad dwa miesiące – 18 maja – w Polsce zostanie przeprowadzona pierwsza tura wyborów prezydenckich. Jeżeli nie uda się wówczas wyłonić następcy Andrzeja Dudy, 1 czerwca odbędzie się druga tura głosowania.

Sensacyjny sondaż. Mentzen przed Nawrockim

W najnowszym sondażu, który dla „Super Expressu” zrealizował Instytut Badań Pollster, liderem jest Rafał Trzaskowski. Kandydat Koalicji Obywatelskiej ma ogromną przewagę nad swoimi rywalami, a jego poparcie wynosi 37 proc. Na drugiej pozycji uplasował się Sławomir Mentzen, a podium zamyka Karol Nawrocki. Kandydat Konfederacji uzyskał 22 proc. głosów, a kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość – 21 proc.

Na kolejnych pozycjach uplasowali się: Szymon Hołownia (8 proc.), Magdalena Biejat (3 proc.), Grzegorz Braun (3 proc.), Adrian Zandberg (2 proc.) oraz Krzysztof Stanowski (2 proc.). 2 proc. respondentów planuje głosować na innego kandydata.

Warto zaznaczyć, że to nie pierwszy sondaż, w którym dochodzi do roszady między Nawrockim a Mentzenem. Takie przetasowanie miało już miejsce w badaniu, które pod koniec lutego dla „Wprost” zrealizowała pracownia SW Research.

„Mijanka” Nawrockiego i Mentzena. Eksperci zabrali głos

– Poważne ostrzeżenie dla sztabu Nawrockiego. Jeżeli taki wynik by się utrzymał, to byłaby wręcz katastrofa dla Prawa i Sprawiedliwości – ocenia politolog prof. Bartłomiej Biskup w rozmowie z „Super Expressem”. – Może się to brać ze wzrostu nastrojów radyklanych w Polsce, na przykład w obszarze relacji polsko-ukraińskich – dodaje ekspert.

Głos w sprawie zabrała także prof. Anna Materska-Sosnowska, która z do „mijanki” Mentzena i Nawrockiego podchodzi z pewną dozą sceptycyzmu. – Częściowo może być efektem fali komentarzy przewidujących taki obrót sprawy. Dużo się o tym mówiło. Dlatego nie przywiązywałabym tak dużego znaczenia do tego badania. Nie ulega jednak wątpliwości, że kandydat Konfederacji ma dzisiaj lepszy wynik niż jego partia, ale w wyborach nie musi to wyglądać aż tak dobrze. Z kolei 37 proc. dla Trzaskowskiego pokazuje, że wychodzi z zadyszki – komentuje politolog.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 7-9 marca metodą CAWI na próbie 1015 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

