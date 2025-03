Szkolenie wojskowe dla członków rządu. Tusk: Przyjęli to z pełnym zrozumieniem

Premier poinformował o inicjatywie na platformie X:

„Poinformowałem właśnie panie i panów ministrów, że członkowie rządu i ich urzędnicy także przejdą przeszkolenie. Dobrowolne. Co zostało przyjęte z pełnym zrozumieniem”.

Rozszerzenie szkoleń wojskowych dla ochotników

Deklaracja Tuska to nawiązanie do rządowych planów zwiększenia dostępności dobrowolnych szkoleń wojskowych dla obywateli.

Premier podkreślił, że obecnie miesięczne szkolenie podstawowe, będące wstępem do służby w wojskach operacyjnych, przechodzi rocznie około 35 tysięcy osób. Każdy uczestnik otrzymuje za nie wynagrodzenie w wysokości 6000 złotych.

Plan zakłada, że do 2027 roku liczba przeszkolonych osób zostanie podwojona, osiągając możliwość przeszkolenia 100 tysięcy ochotników rocznie.

Premier wyraził przekonanie, że chętnych nie zabraknie, a celem rządu jest zapewnienie, że każdy zainteresowany będzie mógł takie szkolenie odbyć.

Struktura i etapy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

Proces dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej składa się z kilku etapów. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o powołanie w wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji (WCR).

Kandydaci mogą również kontaktować się z wojskowymi rekruterami za pośrednictwem portalu zostanzolnierzem.pl lub dzwoniąc na infolinię +48 800 180 110.

Po złożeniu dokumentów kandydat przechodzi badania oceniające jego zdolność fizyczną i psychiczną do służby wojskowej. Po pozytywnej ocenie następuje wydanie orzeczenia o zdolności do służby i karty powołania na szkolenie.

Szkolenie w jednostce wojskowej rozpoczyna się od 27-dniowego szkolenia podstawowego, podczas którego uczestnicy poznają zasady musztry, regulaminy wojskowe oraz uczą się posługiwania bronią.

Po zakończeniu tego etapu i złożeniu przysięgi wojskowej żołnierze mogą zdecydować się na kontynuację trwającego do 11 miesięcy szkolenia specjalistycznego, połączonego z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym. Po ukończeniu tego etapu żołnierze mogą ubiegać się o przyjęcie do służby zawodowej, terytorialnej lub rezerwy aktywnej.

Zachęty i korzyści dla uczestników szkoleń

Aby zwiększyć atrakcyjność służby, rząd planuje wprowadzić dodatkowe zachęty dla uczestników szkoleń. Premier Tusk zasugerował możliwość ukończenia kursu prawa jazdy zawodowego, w tym na pojazdy ciężarowe, podczas takiego szkolenia.

Takie uprawnienia byłyby przydatne zarówno w przypadku konfliktu zbrojnego, jak i w życiu codziennym. Dodatkowo planowane są szkolenia z obsługi dronów oraz innych nowoczesnych technologii, co ma na celu przygotowanie specjalistów niezbędnych w nowoczesnej armii.

Dostępność szkoleń dla wszystkich obywateli

Program szkoleń wojskowych ma być dostępny dla wszystkich pełnoletnich obywateli Polski, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, bez górnej granicy wieku. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że każdy sprawny i zdolny do przeszkolenia będzie miał taką możliwość.

