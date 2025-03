Powrót do powszechnego poboru? Prawie połowa Polaków na „tak”

Zmieniająca się sytuacja geopolityczna i rosnące napięcia na arenie międzynarodowej generują nowe wyzwania związane z bezpieczeństwem narodowym. To sprawia, że coraz częściej pojawiają się głosy o konieczności wznowienia obowiązkowej służby wojskowej. Ostatnio temat został wywołany przez Donalda Tuska.

– Trwają prace przygotowujące na wielką skalę szkolenia wojskowe każdego dorosłego mężczyzny w Polsce. Będziemy starali się do końca tego roku mieć już gotowy model, aby każdy dorosły mężczyzna w Polsce był szkolony na wypadek wojny. Tak, aby ta rezerwa była rzeczywiście porównywalna i adekwatna do ewentualnych zagrożeń – mówił premier w Sejmie.

Wkrótce po zapowiedzi szefa rządu pojawiły się pytania, czy to jest krok do powrotu obowiązkowej służby wojskowej. W związku z tym głos w tej sprawie zabrał wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który uspokajał, że te szkolenia nie są równoznaczne z powrotem do starego modelu. Tłumaczył, że tymi działaniami rząd chce zachęcać do wstępowania do wojska.

— Takie przeszkolenie nie będzie utrudniało realizacji ambicji zawodowych czy rodzinnych – wskazywał Kosiniak-Kamysz. Dodał również, że „musi być ono za odpowiednią rekompensatą poświęconego na nie czasu”.

Czy Polacy byliby jednak gotowi do powrotu do obowiązkowej służby wojskowej?

Czy uważasz, że w zmieniającym się otoczeniu geopolitycznym należy rozważyć powrót do powszechnego poboru w Polsce?

W badaniu przeprowadzonym przez SW Research dla „Wprost” niemal połowa respondentów (46,7 proc.) uważa, że w obecnych realiach pobór wojskowy powinien zostać przywrócony. Z kolei ponad jedna trzecia ankietowanych (33,9 proc.) jest przeciwna obowiązkowej służbie wojskowej.

Pozostałe 19,4 proc. nie ma w tej sprawie zdania.