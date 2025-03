Żona Trzaskowskiego szczerze o swojej rodzinie. Poruszające wyznanie

Małgorzata Trzaskowska pochodzi z Rybnika, jest rodowitą Ślązaczką. W rozmowie z „Halo tu Polsat” żona Rafała Trzaskowskiego opowiedziała o swojej rodzinie. Wspominała m.in. mamę Gizelę, która zmarła w 2019 roku. – Gdy jeździła jako położna do swoich pacjentek, zawsze patrzyła na rosnące tutaj zboże i marzyła o tym, że kiedyś w tym miejscu zamieszka i stworzy piękny ogród. Tak długo o tym myślała i marzyła, że w końcu się to ziściło – mówiła żona polityka KO.

– Mama wyjeżdżając do szpitala, czuła, że już może nie wrócić. I żegnała się ze swoim ogrodem. Zawsze mówiła, będzie na patrzeć z góry – dodawała.

Małgorzata Trzaskowska o siostrze bliźniaczce

Żona Rafała Trzaskowskiego ma także siostrę bliźniaczkę. Jej ojciec przyznał, że pojawienie się na świecie dwóch dziewczynek było dla niego sporą niespodzianka, ponieważ rodzina do ostatniej chwili myślała, że będzie tylko jedno dziecko.

– Wówczas nie było urządzeń USG, żeby dokładnie prześwietlić, co za płód, jak i czy chłopiec, czy dziewczynka. Tylko były takie słuchaweczki. Zadzwoniła położna i powiedziała: Wie pan, mam dla pana niespodziankę. Urodziły się dwie dziewczynki. Padłem z wrażenia – zdradził.

Tata żony kandydata KO w wyborach prezydenckich przyznawał, że w ogóle nie był przygotowany na taką sytuację. – Miałem tylko jedną wyprawkę – jeden wózek i dwoje dzieci, które musiałem odebrać ze szpitala z małżonką – podkreślał.

Żona Trzaskowskiego o relacjach rodzinnych

Oprócz siostry bliźniaczki Małgorzata Trzaskowska ma także brata, który jest od niej starszy. — Brat jest o pięć lat starszy. Jak my z siostrą zaczęłyśmy klasę pierwszą, to siedziałyśmy w jednej ławce. Rzeczywiście imponowała nam jego dorosłość. Nie brał nas na imprezy, wysyłał nas na nocowanie do babci, która mieszka niedaleko i bardzo zawsze to przeżywałyśmy — opowiadała o relacji z rodzeństwem.

instagram

Trzaskowska zdradziła, jak poznała męża

Małgorzata Trzaskowska zdradziła także, w jakich okolicznościach poznała swojego przyszłego męża. – ój brat studiował w Warszawie, na jednym roku z Rafałem. Na zakończenie jego studiów pojechałam na imprezę, jako przedstawicielka rodziny. I tam przetańczyliśmy całą noc. Później zaczął przyjeżdżać na Śląsk – wspominała.

Czytaj też:

Zdradzili, jaka jest prywatnie żona Trzaskowskiego. Uwagę zwraca jedna rzeczCzytaj też:

Trzaskowska zdobyła się na poruszające wyznanie. „Guz urósł w zaledwie pół roku”