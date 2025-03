Trzaskowska zdobyła się na poruszające wyznanie. „Guz urósł w zaledwie pół roku”

Małgorzata Trzaskowska spotkała się z mieszkankami Rybnika. Żona kandydata KO w wyborach prezydenckich zdobyła się na szczere wyznanie. W trakcie spotkania przyznała, że w swoim życiu zmagała się z wieloma trudnymi momentami.

Trzaskowska: Dwukrotnie straciłam ciążę

Partnerka Rafała Trzaskowskiego wyznała, że w przeszłości dwukrotnie straciła ciążę. – Gdyby w tamtym czasie obowiązywałyby obecne przepisy, nie zdecydowałabym się na kolejną próbę. Kobiety muszą czuć się bezpieczne, wiedzieć, że ich zdrowie i życie są chronione – podkreśliła.

Żona prezydenta Warszawy zwróciła również uwagę na problemy niepłodności i trudności, z którymi borykają się pary pragnące dziecka. — Programy in vitro to szansa dla wielu rodzin. W Warszawie przyniosły efekty – rodzą się dzieci, a pary zyskują nadzieję — zaznaczyła.

Żona Trzaskowskiego chorowała na nowotwór

Małgorzata Trzaskowska wspomniała także o tym, jak wielką rolę odgrywają badań profilaktycznych. Żona polityka KO zdradziła, że lekarze zdiagnozowali u niej nowotwór piersi.

„Ostatnie pięć lat było dla mnie pełne wyzwań. Dzieci zdawały egzaminy, ja rozwijałam swój projekt, a potem zdiagnozowano u mnie raka piersi. Guz urósł w zaledwie pół roku od ostatniej kontroli. Musiałam zawalczyć o zdrowie. To były traumatyczne i długie miesiące. Czekanie na wyniki, tysiące scenariuszy w głowie i strach przed tym, co będzie jutro” – podkreślała we wpisie w mediach społecznościowych.

Choroba została wykryta na wczesnym etapie a leczenie przyniosło oczekiwane efekty. „Udało się dzięki profilaktyce” – oceniła Małgorzata Trzaskowska zwróciła uwagę na fakt, że tylko 30 proc. z nas regularnie wykonuje badania profilaktyczne, podczas gdy średnia w UE wynosi 66 proc.

„Rak to choroba cywilizacyjna, jesteśmy wszyscy narażeni na szereg szkodliwych czynników zewnętrznych, a mój przypadek pokazuje, że nawet wizyta u lekarza raz w roku to za mało” – zaznaczyła żona Rafała Trzaskowskiego.

