Strzelanina w Wielkopolsce. Szokujące ustalenia. Ofiara to nauczycielka

W środę 19 marca w godzinach porannych media obiegła informacja o strzelaninie, do której doszło w miejscowości Obrzycko w województwie wielkopolskim. – Około godz. 7:00 otrzymaliśmy zgłoszenie z numeru alarmowego 112. Informacja dotyczyła tego, iż w Obrzycku słychać było odgłos wystrzałów – przekazała w rozmowie z RMF FM st. asp. Sandra Chuda z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach.

Jak się później okazało, doszło do tragedii. Przed jednym z domów znaleziono ciało 34-letniego mężczyzny, a w budynku zwłoki 46-letniej kobiety. Funkcjonariusze zabezpieczyli dwie sztuki broni czarnoprochowej, jedna z nich została znaleziona przy martwym mężczyźnie.

Strzelanina w Wielkopolsce. Najnowsze ustalenia

Do sprawy odniósł się rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. – Wstępne ustalenia wskazują, że doszło do zabójstwa kobiety, a potem samobójczej śmierci sprawcy. Zabezpieczono ślady, w tym broń czarnoprochową typu rewolwer do dalszych badań – przekazał w rozmowie z tvn24.pl prokurator Łukasz Wawrzyniak.

Głos zabrał także burmistrz Obrzycka. – Nasza miejscowość liczy 2500 osób, wszyscy są zszokowani tym, co się wydarzyło – powiedział Igor Kołoszuk. – Gmina jest gotowa nieść pomoc mieszkańcom, którzy czują się dotknięci poranną tragedią. Czekamy na oficjalne ustalenia – podkreślił burmistrz.

Śledczy prowadzą działania w celu ustalenia wszelkich okoliczności zdarzenia, w czym może pomóc m.in. przeprowadzenie sekcji zwłok. Na razie jednak niewiadomą pozostaje, kiedy mogłoby do tego dojść. Jak podaje portal rmf24.pl, 46-letnia ofiara była nauczycielką. Kobieta pełniła rolę wychowawczyni 34-latka, gdy ten uczył się w szkole średniej. Wiadomo też, że dwa dni wcześniej zmarła matka mężczyzny.

