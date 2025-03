Skandaliczne nagranie z udziałem polityków PiS. „Ja ją pchnę. Niech spier***a”

W poniedziałek miała miejsce demonstracja przed prokuraturą ws. śmierci Barbary Skrzypek. Pojawili się na niej politycy PiS. Operator TVP przypadkowo zarejestrował skandaliczną wymanię zdań. Nagranie ujawniono w środę. Justyna Dobrosz-Oracz podkreśliła, że politycy doskonale zdawali sobie sprawę z obecności kamery. Z kontekstu miało wynikać, że sytuacja dotyczy prokurator Ewy Wrzosek.

– Ja ją pchnę, no co ty. Niech spier***a – powiedział Jacek Ozdoba. – Nie no, ale delikatnie – zareagował Marek Suski. – Ja wiem, niech ona w ogóle nie wychodzi – mówił Ozdoba. – Żeby, wiesz, się nie przewróciła – stwierdził Suski. – Bo ona specjalnie może – kontynuował Ozdoba. – Ledwo ją dotkniesz i ona się przewróci – ocenił Suski. Następnie widać cięcie.

Jacek Ozdoba chciał popchnąć prokurator Ewę Wrzosek?

– Szkodnik. No nie, to jest bezczelne babsko – zaznaczył Ozdoba. – To pokazuje, że to jest socjopatka. W naszych czasach żaden z prokuratorów nie odważyłby się przy takich emocjach pokazywać – komentował Jan Kanthak. – Ale ona jest psychiczna – zakończył Ozdoba.

twitter

Sama Wrzosek zapytała bezpośrednio europosła PiS w mediach społecznościowych, czy ten chciał ją pobić. „Ewa Wrzosek wyszła do tłumu, licząc na prowokację. Zapewne chciała, by ktoś ją uderzył lub wyrządził jej krzywdę. Wie, że sytuacja obnaża upolitycznienie prokuratury, przecieki i tuszowanie przestępstw. Wizerunkowo i prawnokarnie władza prędzej czy później będzie musiała się z tym zmierzyć. Konsekwencje? Bodnar, Giertych i Dubois odpowiadają za obecny obraz politycznej prokuratury” – napisał w poniedziałek Ozdoba.

Politycy KO komentują oburzające nagranie z udziałem europosła PiS

„To żadna Ozdoba, to prymitywny damski bokser. Poniżej wszelkiej krytyki” – napisał były poseł Porozumienia Michał Wypij. „Będzie pozew;) nie wiesz o co chodzi;)” – zapowiedział Ozdoba. „Przestań się mazać, chłopaki nie płaczą:)” – kontrował Wypij.

„Ozdoba, Suski i Fogiel debatują sobie jak popchnąć prokurator Wrzosek – mocno, słabo, a najważniejsze, żeby się nie przewróciła. Mierni, wierni, moralne zera. Tacy ludzie nami rządzili” – zauważył Łukasz Kohut z KO.

„Jacek Ozdoba z PiS grożący użyciem fizycznej przemocy wobec prok. Wrzosek jest esencją tej partii. Na pokaz całują kobiety w rękę. W rzeczywistości chcą je bić” – podsumował poseł Platformy Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.

Czytaj też:

Kaczyński bez ogródek: Pierwsza ofiara śmiertelna „demokracji walczącej”Czytaj też:

PiS oskarża, Tusk nabiera wody w usta. Kampania prezydencka będzie naznaczona śmiercią Skrzypek