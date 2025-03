Rudzienice. Tragedia na przejeździe kolejowym. Są ofiary śmiertelne

W piątek 21 marca doszło do tragicznego w skutkach wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Rudzienicach (województwo warmińsko-mazurskie).

– Kierujący mitsubishi, zjeżdżając z drogi krajowej nr 16 na niestrzeżony przejazd kolejowy, nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu pociągowi relacji Olsztyn-Iława i doprowadził do zderzenia z pociągiem – poinformowała w rozmowie z tvn24.pl asp. szt. Joanna Kwiatkowska z KPP w Iławie. W wyniku zdarzenia zginęły dwie osoby – kierujący i pasażerka samochodu osobowego. Lokalne media podają nieoficjalnie, że ofiary to małżeństwo w wieku ok. 70 lat.

Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym. Dwie osoby nie żyją

Pociągiem relacji Olsztyn-Iława podróżowało 15 pasażerów oraz dwie osoby z obsługi – nikt nie został poszkodowany. Na miejscu prowadzone są czynności, które mają wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy.

W związku ze zdarzeniem należy spodziewać się opóźnień w kursowaniu pociągów. Dokładne informacje w tej sprawie można uzyskać na stronach internetowych przewoźników lub kontaktując się z ich przedstawicielami za pośrednictwem dedykowanych dla podróżnych infolinii.

