Młodego pracownika przygniótł betonowy blok. Tragedia w zakładzie pracy

Do zdarzenia doszło we wtorek (25 marca) podczas rozładunku. Jego 37-letni kolega został ranny i przewieziony do szpitala.

Tragedia w Sokołowie Małopolskim. Betonowy blok zabił młodego pracownika

Do wypadku doszło około godziny 8:00 rano na terenie zakładu specjalizującego się w produkcji betonu. Podczas obsługi urządzenia do rozładunku 31-letni pracownik został przygnieciony przez ciężki fragment betonu.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, jednak obrażenia mężczyzny okazały się śmiertelne. Drugi pracownik, 37-letni mężczyzna, doznał obrażeń i został przewieziony do szpitala w celu dalszej diagnostyki i leczenia – przekazała Telewizja Mielec.

Działania służb i dochodzenie

Na miejscu zdarzenia pracowali funkcjonariusze policji pod nadzorem prokuratury oraz inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy.

Celem ich działań jest ustalenie dokładnych przyczyn wypadku oraz sprawdzenie, czy w zakładzie przestrzegano obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podkomisarz Magdalena Żuk, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie, przekazała:

„Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 31-letni pracownik tej firmy najprawdopodobniej podczas obsługi urządzenia został przygnieciony przez ładunek i w konsekwencji tego poniósł śmierć na miejscu”.

Społeczność jest pogrążona w żałobie

Mieszkańcy Sokołowa Małopolskiego są wstrząśnięci tym tragicznym wydarzeniem. Zakład produkcji betonu, w którym doszło do wypadku, jest jednym z największych pracodawców w regionie, a wielu mieszkańców znało osobiście poszkodowanych pracowników.

W lokalnych mediach i na portalach społecznościowych pojawiają się liczne kondolencje i wyrazy współczucia dla rodzin ofiar.