Z tym politykiem Polacy chcieliby iść na obiad. Lider jest tylko jeden

Z badania przeprowadzonego przez More in Common Polska na zlecenie tygodnika „Polityka” wynika, że gdyby dać Polakom możliwość zjedzenia obiadu z jednym z kandydatów na prezydenta RP, najchętniej wybraliby Rafała Trzaskowskiego. Za to najwięcej osób nie chciałoby zostać uwięzionych na bezludnej wyspie z kandydatem KO.

Zbliżające się wybory prezydenckie coraz wyraźniej odsłaniają nie tylko polityczne preferencje obywateli, ale również ich głębsze oczekiwania wobec kandydatów. Coraz mniej liczą się partyjne hasła i ideologiczne deklaracje – wyborcy zaczynają przykładać większą wagę do osobowości, stylu bycia oraz społecznej wiarygodności pretendentów do najwyższego urzędu w państwie. Nietypowy sondaż prezydencki. Trzaskowski zdeklasował rywali Jak wykazało badanie przeprowadzone dla „Polityki”, wyborcy poszukują osoby o bardzo określonym profilu. W ich oczach idealny prezydent powinien być: „wykształcony, wszechstronny, obyty, kulturalny, charyzmatyczny, o zdolnościach przywódczych, stanowczy, otwarty na dialog, znający języki obce, zdolny do reprezentowania za granicą i budzący szacunek”. W tym kontekście najlepiej oceniany jest Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej i obecny prezydent Warszawy. Choć jego polityczne poglądy mogą dzielić, jego osobowość i styl życia zyskują szeroką aprobatę. Kogo zaprosiłbyś na obiad? Ciekawym elementem badania było pytanie, którego z kandydatów ankietowani najchętniej zaprosiliby do swojego domu na niedzielny obiad. Pytanie, choć z pozoru błahe, ukazuje poziom zaufania, sympatii i poczucia bliskości z kandydatem. W rywalizacji zwyciężył ponownie Rafał Trzaskowski z wynikiem 25 proc. Na drugim miejscu uplasował się kandydat PiS Karol Nawrocki z wynikiem 16 proc., a na trzecim – lider Konfederacji Sławomir Mentzen, którego wskazało 13 proc. respondentów. Kolejne miejsca zajęli: Szymon Hołownia z Trzeciej Drogi (10 proc.),



Magdalena Biejat z Lewicy (5 proc.),



Grzegorz Braun i Krzysztof Stanowski (po 4 proc.),



Adrian Zandberg z partii Razem – 2 proc.

Warto zauważyć, że aż 23 proc. badanych nie potrafiło wskazać żadnego kandydata, którego chętnie zaprosiliby do swojego domu, co może świadczyć o dystansie społecznym wobec całej klasy politycznej. A z kim nie chciałbyś utknąć na bezludnej wyspie? Jeszcze ciekawszy wynik przyniosło pytanie o to, którego z kandydatów najmniej chętnie ankietowani widzieliby jako towarzysza... na bezludnej wyspie. Tu niespodziewanie liderem niechęci został Rafał Trzaskowski – wskazało go 20 proc. ankietowanych. Karol Nawrocki był drugim z wynikiem 12 proc., a Sławomir Mentzen zebrał 7 proc. wskazań. Jak trafnie zauważyła „Polityka”, „tak jakby przyjemnie spędzić popołudnie w towarzystwie Rafała Trzaskowskiego, ale konieczność dłuższej z nim relacji wydawała się nużąca”. Wyniki sondażowe: przewaga Trzaskowskiego rośnie Według danych z 14 marca 2025 roku Rafał Trzaskowski cieszy się największym poparciem w pierwszej turze – 36 proc. respondentów deklaruje, że oddałoby na niego głos, wskazuje sondaż pracowni IPSOS przygotowany na zlecenie TVP.Info i programu „19.30”. Na drugim miejscu znajduje się Karol Nawrocki z poparciem 21 proc., natomiast trzeci jest Sławomir Mentzen – 17 proc. Szymon Hołownia z Trzeciej Drogi uzyskał w sondażu 6 proc., a Adrian Zandberg – 3 proc. Magdalena Biejat, Grzegorz Braun i Krzysztof Stanowski zdobyli po 2 proc. poparcia, a Marek Jakubiak – 1 proc. Odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć” udzieliło 9 proc. badanych, a 1 proc. odmówiło odpowiedzi. Czytaj też:

Odstraszanie zaczyna działać. Gen Skrzypczak: Kreml ogarnęła histeriaCzytaj też:

Nowy ranking zaufania zaskakuje spadkiem jednego z liderów. Zapowiada zmianę?