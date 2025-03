24-latka szefową gangu sutenerów. CBŚP rozbiło grupę z Trójmiasta

Akcja funkcjonariuszy CBŚP odbyła się w godzinach porannych na terenie Gdańska i Gdyni. Policjanci weszli jednocześnie do trzech mieszkań, gdzie – jak ustalono – przebywali członkowie przestępczej siatki. W wyniku operacji zatrzymano pięć osób, a w ich lokalach funkcjonariusze zabezpieczyli znaczną liczbę dowodów. Jak poinformował rzecznik prasowy CBŚP podkom. Krzysztof Wrześniowski:

– Śledztwo nadzorowane przez pomorski pion PZ PK ujawnił wiele nielegalnych działań, w tym wykorzystywanie kobiet do prostytucji.

Wśród zabezpieczonych przedmiotów znalazły się komputery, nośniki danych, prawie 100 telefonów komórkowych, dziesiątki kart SIM, kamery internetowe oraz gotówka w wysokości 64 tysięcy złotych. Część przedmiotów pochodziła z apartamentów, w których świadczone były usługi seksualne. Znalezione dane mogą stanowić kluczowy materiał dowodowy w sprawie.

Handel żywym towarem w internecie

Grupa wykorzystywała jeden z popularnych portali internetowych z ogłoszeniami towarzyskimi. Jak wynika z ustaleń śledczych, członkowie gangu publikowali tam setki anonsów. Obsługą ogłoszeń zajmowała się tzw. telefonistka, która pośredniczyła w kontakcie z klientami i kierowała ich do kobiet przebywających w wynajmowanych krótkoterminowo apartamentach. Mieszkania te znajdowały się w różnych miastach Pomorza, Kujaw oraz Warmii i Mazur.

Apartamenty były nadzorowane przez członków grupy, a kobiety świadczące usługi seksualne musiały oddawać połowę swoich zarobków.

Młoda kobieta na czele przestępczej siatki

Najbardziej zaskakującym elementem sprawy jest to, że całą strukturą przestępczą miała kierować 24-letnia kobieta mieszkająca w Gdańsku. Według informacji CBŚP to ona organizowała działanie gangu od 2022 roku. Zarządzanie obejmowało nie tylko koordynację logistyczną, ale także kontrolę finansową i strategiczne decyzje dotyczące wynajmu lokali czy rekrutacji kolejnych kobiet do procederu.

– Lokale były monitorowane i nadzorowane przez członków grupy przestępczej. Kobiety świadczące usługi seksualne były zobowiązane do oddawania połowy zarobionych pieniędzy – potwierdził podkom. Wrześniowski.

Każdy członek grupy miał przypisaną konkretną rolę:

ochronę,

edytowanie ogłoszeń,

organizację sesji zdjęciowych,

lub przeprowadzki.

Zatrzymania i zarzuty

Wszystkie pięć zatrzymanych osób usłyszało już zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej oraz czerpaniem korzyści z prostytucji innych osób. 24-latce zarzucono także kierowanie grupą. Decyzją sądu wobec niej oraz jednego ze współorganizatorów zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policja i prokuratura nie wykluczają kolejnych zatrzymań, gdyż – jak wynika z ustaleń – proceder miał charakter dobrze zorganizowany i trwał przez wiele miesięcy. Funkcjonariusze analizują obecnie zabezpieczone materiały elektroniczne, które mogą ujawnić pełną skalę przestępstwa oraz listę osób zaangażowanych w proceder.

Inne podobne sprawy w Polsce

Choć opisana sprawa jest wyjątkowa ze względu na młody wiek liderki gangu, nie jest to pierwszy przypadek zorganizowanego sutenerstwa w Polsce. W ostatnich latach podobne grupy były rozbijane m.in. w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Według danych Komendy Głównej Policji z 2023 roku, w całym kraju stwierdzono 489 przypadków przestępstw związanych z sutenerstwem i handlem ludźmi.

Czytaj też:

19-letni Polak wywołał skandal w Grecji. Trafił w ręce służbCzytaj też:

ABW zatrzymało Olgierda L. Jego nazwisko padło w raporcie o Nawrockim