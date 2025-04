Zaginął 12-letni chłopiec. Pies Ramzes zapobiegł tragedii. „Niezawodny nos”

Pod koniec ubiegłego tygodnia do funkcjonariuszy policji trafiło zgłoszenie o 12-letnim chłopcu, który oddalił się z miejsca zamieszkania. Do akcji wkroczył wówczas patrol z Wydziału Patrolowo-Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, w skład którego wchodzi przewodnik psa służbowego wraz z jego czworonożnym partnerem. Poszukiwania były prowadzone na osiedlu Stoki.

Zaginął 12-letni chłopiec. Pies Ramzes zapobiegł tragedii

„Policjanci, którzy wcześniej przybyli na miejsce, ustalili że chłopiec wyskoczył z okna mieszkania, doznał urazu i oddalił się w nieznanym kierunku. Do poszukiwań niezbędny okazał się pies służbowy” – czytamy w wydanym komunikacie.

Jak się wkrótce okazało, pies Ramzes szybko podjął trop i doprowadził mundurowych do pustostanu przy ul. Taterniczej. Funkcjonariusze dostrzegli, że ktoś leży między drewnianymi szopami. Okazało się, że to poszukiwany nastolatek. Chłopiec był nieprzytomny. Policjanci udzielili mu pierwszej pomocy i wezwali na miejsce karetkę. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala. „Szybka reakcja i niezawodny psi nos Ramzesa zapobiegły tragedii” – podsumowuje mł. asp. Maksymilian Jasiak.

Wielkie poszukiwania 3-latka. Jego pies został bohaterem

Niedawno głośno było też o sprawie z miejscowości Czerniowce, w Ukrainie, gdzie zaginął 3-letni chłopiec. Dziecko było pod opieką babci, która nie zauważyła, gdy oddaliło się z podwórka. Poszukiwania chłopca były prowadzone na szeroką skalę. Ostatecznie 3-latek został odnaleziony w wąwozie na lokalnym wysypisku śmieci, które było oddalone o kilka kilometrów od domu jego babci.

Poruszające było to, że obok dziecka był jego wierny przyjaciel, który pomógł mu przetrwać deszczową i chłodną noc. „Chłopiec miał u swojego boku wiernego przyjaciela – psa Barbosa, który nie opuścił go ani na chwilę i cały czas go ogrzewał” – poinformowała tamtejsza policja w komunikacie.

