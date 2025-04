To koniec sporu Dudy z Sikorskim? MSZ mówi o przełomie

Prezydent Andrzej Duda od marca 2024 roku nie powoływał ambasadorów rekomendowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego. Dopiero we wtorek 15 kwietnia zdecydował się na wręczenie nominacji Agnieszce Bartol, która zostanie stałą przedstawicielką Polski przy Unii Europejskiej.

Prezydent po roku nominował ambasadora

Pytany o tę decyzję prezydenta, rzecznik MSZ Paweł Wroński przyznał, że może to być koniec niepotrzebnego sporu między ministerstwem i Pałacem Prezydenckim. – To ma być właśnie przełom. Jest to pierwsza osoba z nominacją, której ambasadorski status został potwierdzony podpisem prezydenta – mówił.

Rzecznik zaznaczył przy tym, że prezydent oraz jego otoczenie zapowiedzieli już, że nie będą blokować też kolejnej grupy dyplomatów, którzy oczekują na objęcie stanowisk ambasadorów. Wroński dodał, że chodzi o kilkanaście osób.

– Liczymy na jak najwięcej, ponieważ trochę nie ma sensu, aby w okresie ciężkim, niepewnym, osłabiać w jakiś sposób pozycję polskiej dyplomacji. Bardzo czekamy na zrealizowanie tych zapowiedzi, bo będzie to służyło Polsce – wyjaśniał rzecznik MSZ.

Kolejne nominacje ambasadorskie w drodze?

„Gazeta Wyborcza” informowała wcześniej, że prezydent miał zgodzić się na odblokowanie nominacji m.in. Małgorzaty Kosiury-Kaźmierskiej (Norwegia), Michała Cholewy (Kuwejt), Artura Orzechowskiego (Estonia), Michała Murkocińskiego (Egipt i Erytrea), Tadeusza Chomickiego (Singapur), Jolanty Janek (Panama, sąsiednie kraje Ameryki Łacińskiej, Haiti i Dominikana).

Szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka początku kwietnia zaznaczała, że na zgodę premiera Donalda Tuska oczekują kandydatury na ambasadorów m.in. w Izraelu, przy OECD i przy NATO. Chodziło o Macieja Hunię, Jana Vincenta Rostowskiego i Jacka Najdera.

Czytaj też:

Trzaskowski popełnił błąd? Sikorski mówi wprost: Ja bym i pojechał, i poszedłCzytaj też:

Duda rozmawiał z Amerykanami. Ten szczegół zwraca uwagę