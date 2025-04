Duda rozmawiał z Amerykanami. Ten szczegół zwraca uwagę

„Przez dziesięć lat urzędowania w roli prezydenta kraju nie ustaje jego podziw dla przywódcy wolnego świata. Andrzej Duda jest przekonany, że to na amerykańskiej głowie państwa spoczywa jedyna szansa na zaprowadzenie pokoju w Ukrainie” – tymi słowami stacja Sky News rozpoczęła rozmowę z Andrzejem Dudą.

Andrzej Duda pochwalił Donalda Trumpa

W ocenie prezydenta Donald Trump doskonale zdaje sobie sprawę z tego, kim jest Władimir Putin i wie, jak z nim postępować. – Wojna tak naprawdę trwa od 2014 roku i Europa nie potrafiła rozwiązać tego problemu. Jeżeli ktoś jest w stanie zmusić Rosję do zakończenia tej wojny, to jest to prezydent Stanów Zjednoczonych – powiedział.

– Pytanie, czy będzie wystarczająco zdeterminowany, żeby to zrobić. To jest bardzo ważne dla Europy, żeby pokój był sprawiedliwy i trwały – dodał.

W rozmowie ze Sky News Andrzej Duda nie szczędził ciepłych słów pod adresem Donalda Trumpa. – To jest człowiek wielkiego biznesowego sukcesu. Te metody, których używał przez wiele lat w biznesie, teraz przeniósł do globalnej polityki – ocenił.

Prezydent ciepło wypowiedział się także o pomyśle dotyczącym wprowadzenia ceł, który wywołał burzę na światowych rynkach. – To jest taktyka negocjacyjna Donalda Trumpa. My nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ale on działa w taki sposób. Pamiętajmy, że nie wybrali go podatnicy w Unii Europejskiej czy w Chinach, ale wyborcy w USA – podkreślał.

Andrzej Duda o przeniesieniu wojsk z Jasionki

Andrzej Duda wspomniał również o tym, że informacja o relokacji amerykańskich wojsk z Jasionki nie była dla niego zaskoczeniem. Prezydent zapewnił, że wiedział o planach Stanów Zjednoczonych. Zaznaczył, że nie ma żadnych doniesień o tym, aby Amerykanie mieli zmniejszyć swoją obecność wojskową w Europie. – Wręcz przeciwnie. Mam nadzieję, że pomysł budowy Fort Trump w końcu zostanie zrealizowany – stwierdził.

