Nad Polską zalśni zorza. Ekspert podekscytowany, "będzie się działo"

„Od dłuższego czasu parametr Bz szura po wartości -20nT. Drodzy Państwo, to jest GWARANTOWANA ZORZA widoczna z obszaru praktycznie całej Polski!” – ekscytował się Wójcicki.

Dodał, że jeżeli do zmierzchu utrzymają się takie warunki, będzie można zaobserwować zorzę nawet z południowych części naszego kraju.

„Dlatego już teraz spakujcie plecak, naładujcie akumulatory i ruszajcie za miasto, najlepiej na północ od miasta. Będzie się działo tej nocy!” – zauważył popularyzator astronomii.

Wybuchy na Słońcu, zorza nad Polską

Jak wcześniej informował ekspert, w nocy z 12 na 13 kwietnia na powierzchni Słońca doszło do dwóch silnych erupcji plazmy. W konsekwencji może dojść do intensywnej burzy geomagnetycznej o sile klasy G3, a nawet G4. To właśnie dzięki temu zdarzeniu szanse na zorzę nad Polską są olbrzymie.

Dodatkowo prognozy meteorologiczne na środowy wieczór są bardzo korzystne – przewidywana jest bezchmurna pogoda niemal w całym kraju, co stworzy doskonałe warunki do obserwacji nocnego nieba. Co więcej, Księżyc pojawi się dopiero po północy, a to oznacza, że jego blask nie przeszkodzi w podziwianiu zorzy.

„To może być najlepsza zorza od stycznia 2025, a może i od jesieni 2024”– podkreślił Karol Wójcicki.

