Wiceszefowa MEN reaguje na ruch Hołowni. „Powinniśmy szukać realnych rozwiązań, a nie poklasku”

Szymon Hołownia jest zwolennikiem wprowadzenia zakazu używania smartfonów w szkołach podstawowych. W środę 16 kwietnia w Sejmie odbyło się spotkanie, które zostało poświęcone pracy nad tym rozwiązaniem.

– Z jakichś powodów zbanowaliśmy alkohol w szkole, narkotyki, możliwość przychodzenia z nożami do szkoły. Dzisiaj, z tego co widzimy, czujemy i wiemy, smartfon może być narzędziem absolutnie fantastycznym, jeśli chodzi o danie możliwości poszerzania wiedzy o świecie, ale może być też, zwłaszcza w przypadku osoby o kształtującej się dopiero wiedzy o relacjach między ludźmi, śmiertelnie niebezpiecznym narzędziem – mówił Szymon Hołownia.

Zakaz używania smartfonów w szkołach? Lubnauer odpowiada na ruch Hołowni

Do postulatu, który nagłaśnia marszałek Sejmu, odniosła się Katarzyna Lubnauer. – W bardzo wielu szkołach już są tego typu zakazy, ograniczenia – powiedziała wiceminister edukacji na antenie Pierwszego Programu Polskiego Radia. Jak dodała, obowiązują w ok. 60 proc. szkół podstawowych.

– Mówiliśmy dość jasno, że chcemy bardzo ograniczyć korzystanie z jakiegokolwiek sprzętu przez przedszkolaki. Tutaj akurat chcemy to, można powiedzieć, ograniczyć do zera. Chcemy też bardzo wyraźnie to ograniczyć w przypadku klas 1-3 – podkreśliła Katarzyna Lubnauer w programie „Sygnały dnia”.

– Natomiast, szkoły same decydują. I kiedy szkoły same decydują, to w większym stopniu są w stanie to zrobić wspólnie z rodzicami, którzy są jednak bardzo ważnym elementem ekosystemu szkolnego, jak również z dzieciakami. Wtedy to jest skuteczniejsze – zaznaczyła wiceminister i podkreśliła znaczenie tzw. higieny cyfrowej. – Być może zmienimy prawo tak, żeby rzeczywiście wzmocnić możliwości szkół dotyczące tych ograniczeń. Z jednej rzeczy chciałabym, żebyśmy wszyscy zdali sobie sprawę: my powinniśmy szukać realnych rozwiązań, a nie poklasku – podsumowała Lubnauer.

