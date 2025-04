MEN szykuje spore zmiany w polskich szkołach. To koniec z wagarami?

Jednym z obszerniejszych punktów nowelizacji jest ustanowienie pracującego bezpośrednio przy ministerstwie Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich. Rzecznik ten, na wniosek kuratoriów oświaty, powoływać będzie kolejnych 16 Wojewódzkich Rzeczników Praw Uczniowskich działających przy kuratoriach.

Kolejni w szczeblach mają być Samorządowi Rzecznicy Praw Uczniowskich, których dobrowolnie będą mogły powoływać samorządy, a także Szkolni Rzecznicy Praw Uczniowskich, którzy wybierani będą przez radę spośród nauczycieli danej placówki.

Szykuje się zmiana ustawy. To koniec z wagarami?

Nowelizacja zakłada również zaostrzenie przepisów dotyczących frekwencji, które wymagać będą od uczniów co najmniej 75 proc. obecności, aby móc zdać do następnej klasy. Do nieobecności nie będą liczyć się tego usprawiedliwione. Różnica względem dotychczasowego stanu rzeczy byłaby znaczna. Aktualnie wymagane jest 50 proc.

Dalej ministerstwo proponuje: wzmocnienie działalności rad szkoły, nadanie nauczycielom statusu funkcjonariuszy publicznych oraz możliwość złożenia przez pełnoletnich uczniów oświadczenia o nieinformowaniu ich rodziców m.in. o ocenach.

Resort wymienia prawa, wolności, obowiązki i kary

Projekt zakłada także przeniesienie na poziom ustawowy ze szkolnych statutów praw, wolności, obowiązków i kar.

Wśród praw znalazło się m.in. prawo do poszanowania godności oraz praw i wolności, prawo do równego traktowania z innymi uczniami, prawo do rzetelnego i opartego na aktualnej wiedzy naukowej procesu nauczania i wychowania, prawo do poszanowania prywatności, czy też prawo do kształtowania własnego stroju i wyglądu.

We fragmencie o wolności wymieniono wolność od wszelkich form przemocy, w tym przemocy psychicznej, wolność od dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu, w tym w szczególności ze względu na: płeć, wiek, wygląd, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie albo jego brak i orientację seksualną, wolność sumienia, wyznania i światopoglądu oraz wolność słowa i uzewnętrzniania przekonań.

Pośród obowiązków znalazły się m.in. obowiązek przestrzegania przepisów prawa regulujących pracę i organizacji tej szkoły lub placówki, w szczególności aktów prawa powszechnie obowiązującego, statutu tej szkoły lub placówki i innych wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w tej szkole lub placówce, obowiązek szanowania prawa i wolności pozostałych członków społeczności szkolnej, obowiązek uczęszczania na zajęcia edukacyjne oraz obowiązek zachowywania się wobec członków społeczności szkolnej zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi oraz z szacunkiem i poszanowaniem ich godności osobistej.

W katalogu kar, od których będzie możliwe odwołanie, uwzględniono m.in. upomnienie pisemne, naganę pisemną i skreślenie z listy uczniów.

