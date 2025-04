Rewolucja po debacie w Końskich. Internet zadecydował w kilka sekund

W ciągu zaledwie 12 godzin od rozpoczęcia transmisji debaty przekaz związany z wydarzeniem osiągnął rekordowy zasięg w mediach społecznościowych. Wygenerowano ponad miliard ekspozycji i ponad 250 tysięcy unikalnych wzmianek – średnio 20 tysięcy wpisów na godzinę, czyli jeden komentarz co 3 sekundy.

Debata w Końskich w sieci. Przeanalizowali algorytmy, zasięgi i reakcje internautów

Biorąc pod uwagę, że w Polsce jest około 25 milionów użytkowników internetu, treści związane z debatą dotarły przeciętnie aż 40 razy do każdego aktywnego internauty. Co więcej, w pierwszych ośmiu godzinach transmisji realne nasycenie ekspozycji wyniosło ponad 12 kontaktów z treścią na osobę.

Ta intensywność nie tylko pokazała skalę zainteresowania, ale też znacząco wpłynęła na ocenę kandydatów. Komentarze i reakcje internautów nie były biernymi obserwacjami – to one kształtowały obraz debaty, wyznaczając granice politycznego bytu i medialnej nieobecności.

Analiza Fundacji Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura wskazuje na istotne zmiany w oczekiwaniach internautów. Użytkownicy mediów społecznościowych zdecydowanie odrzucają przekaz oparty na konflikcie, polaryzacji i retoryce „mniejszego zła”.

Komentarze masowo odrzucały przekaz oparty na strachu i polaryzacji. Większość użytkowników nie chciała wybierać między „mniejszym złem”, tylko szukała alternatyw. Zarówno KO, jak i PiS utraciły monopol na uwagę. Kandydaci tych partii byli najczęściej komentowani, ale też najczęściej krytykowani. Ich treści nie generowały trwałego zaangażowania.

Ta sama analiza wskazuje, że wybory 2025 będą pierwszymi, w których o wyniku zdecydują nie twarde elektoraty, ale ci, którzy przez lata stali z boku, czyli wyborcy „zmęczeni konfliktem, kalkulacją i sztucznością”.

„Dziś chcą polityka, który nie gra roli, tylko mówi do nich normalnie i nie boi się wybrać strony” – można przeczytać w raporcie.

W debacie transmitowanej równolegle przez TVP, TVN oraz Polsat udział wzięło ośmioro kandydatów: Rafał Trzaskowski (KO), Karol Nawrocki (popierany przez PiS), Magdalena Biejat (Nowa Lewica), Maciej Maciak (Ruch Dobrobytu i Pokoju), Szymon Hołownia (Trzecia Droga), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie), Krzysztof Stanowski (kandydat niezależny) oraz Joanna Senyszyn (kandydatka niezależna).

Według sondażu IBRiS przeprowadzonego po debacie, 32,4% respondentów uznało Rafała Trzaskowskiego za zwycięzcę, 28% wskazało Karola Nawrockiego, a 11,8% – Szymona Hołownię. Zdaniem algorytmów analizujących ruch w sieci podział był inny.

Nowe reguły gry: natychmiastowy sąd opinii publicznej

Media społecznościowe zamieniły się w gigantyczny ekran ewaluacyjny, na którym w czasie rzeczywistym oceniano każdą sekundę wystąpień. W miejsce powolnych analiz i interpretacji weszły algorytmy oparte na zaangażowaniu i emocjach, które automatycznie wzmacniały treści wywołujące silne reakcje.

To nie sondażownie, lecz sieci neuronowe Facebooka, X (Twittera), Instagrama czy TikToka decydowały o tym, kto zyskuje, a kto traci. Kandydaci, którzy nie byli w stanie zbudować natychmiastowego rezonansu, byli automatycznie wypychani z cyfrowego obiegu.

Skalę wydarzenia ilustrują liczby

W ciągu 12 godzin:

1 034 000 000 zasięgu (suma wszystkich kontaktów z treściami)



257 891 unikalnych wzmianek



Średnio 1 wpis co 2,8 sekundy



14 232 publikacje na godzinę



Średnie nasycenie treściami: 12,4 kontaktu na osobę w ciągu 8 godzin



To liczby zarezerwowane do tej pory dla globalnych wydarzeń sportowych, jak finały mistrzostw świata czy eurowybory. Debata prezydencka przebiła pod tym względem wszystkie dotychczasowe wydarzenia polityczne w Polsce.

Reakcje emocjonalne jako wyznacznik skuteczności

Analiza sentymentu wskazuje, że najbardziej angażujące treści to te, które wywoływały skrajne emocje. Dominowały:

Złość / frustracja – 34%



Pogarda / sarkazm / ironia – 26%



Sympatia / nadzieja – 16%



Rozczarowanie – 13%



Obojętność / znużenie – 11%



To jasny sygnał: emocje, nie treść programowa, kształtują dziś pozycję polityka w percepcji masowej. W takim modelu wygrywa ten, kto potrafi zaskoczyć, wzruszyć lub rozzłościć – byle nie pozostać nijakim.

Kto zyskał, kto stracił?

Wskaźnik bilansu sentymentu (pozytywne minus negatywne komentarze):

Krzysztof Stanowski: +12 pkt („autentyczny, bezpośredni, mówił po ludzku”)

Szymon Hołownia: +7 pk („merytoryczny, wyważony, spokojny lider”)

Magdalena Biejat: +4 pkt („spójna światopoglądowo, nie bała się symboli”)

Rafał Trzaskowski: –1 pkt („doświadczony, ale ostrożny do przesady – schował flagę”)

Karol Nawrocki: –17 pkt („sztuczny, odczytywał z kartki, mówił głównie o Tusku”)

Najważniejsze momenty, które zdominowały dyskusję

Flaga LGBT – symbol i decyzja

Gest Rafała Trzaskowskiego, który nie podjął flagi LGBT podanej przez widzkę, został odczytany jako brak odwagi cywilnej. Magdalena Biejat, która przejęła flagę, zyskała dzięki temu wyrazisty, symboliczny punkt. To wydarzenie odpowiadało za 19% wszystkich komentarzy.

Wpadki faktograficzne

„USA mają 300 lat historii” – Karol Nawrocki

„Watykan nie jest państwem” – inna nieścisłość z tej samej strony

Te lapsusy stały się treścią memów i obiektami kpin – w ciągu kilku godzin miały dziesiątki tysięcy udostępnień.

Styl wypowiedzi

Analizowano nie tylko, co kandydaci mówili, ale jak mówili:

Stanowski: „naturalny”, „jak kumpel z podwórka”



Hołownia: „spokojny, rzeczowy”



Nawrocki: „drewniany, czytał z kartki”



Trzaskowski: „zimny, technokratyczny”



Biejat: „konsekwentna, wyrazista”



Tematy merytoryczne nie zniknęły – ale miały inne znaczenie

Choć dominowały emocje i symbole, użytkownicy poruszali też konkretne sprawy:

Obronność – 7% komentarzy



UE i pozycja Polski w Europie – 5%



Gospodarka i inflacja – 2%



W tej części najlepiej wypadli Hołownia i Trzaskowski – ale niestety, te tematy były marginalizowane przez przekazy bardziej „klikalne”.

Nowy krajobraz kampanii

Kampania 2025 nie przypomina żadnej wcześniejszej. Internetowe reakcje, a nie klasyczne wystąpienia czy reklamy telewizyjne, stały się najważniejszym polem bitwy. Zwycięstwo nie zależy już tylko od programu – ale od zdolności do wywoływania emocji, posługiwania się symbolami i obecności w algorytmach.

Debata w Końskich to nie tylko wydarzenie medialne. To ostrzeżenie i wskazówka dla polityków: kto nie rozumie internetu, ten już przegrał. Algorytmy nie pytają, czy ktoś jest doświadczony, czy lojalny. One pytają: „czy ludzie reagują?”. Jeśli nie – zostajesz usunięty z obiegu.

