Dwa ciała wyłowione z Bugu. Sekcja zwłok rozwiała część wątpliwości

15 kwietnia w okolicach wsi Stary Bubel wyłowiono z Bugu zwłoki dwóch osób. W piątek 20 kwietnia rano przeprowadzono sekcję tych ciał. Jej wyniki przekazała Wirtualnej Polsce prokurator Jolanta Dębiec z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Ciała wyłowione z Bugu. Są wyniki sekcji zwłok

– Ze wstępnych ustaleń wynika, że to dwaj mężczyźni w wieku około 35-40 lat. Ze względu na stan rozkładu zwłok nie można powiedzieć o żadnych ich cechach morfologicznych, w szczególności czy były to osoby ciemnoskóre – podkreślała. Było to o tyle ważne, że od początku podejrzewano, iż zwłoki mogły należeć do migrantów z Azji lub Afryki, nielegalnie przekraczających polską granicę z Białorusią.

Jak zaznaczono, dokładnej przyczyny śmierci obu mężczyzn nie udało się jeszcze ustalić. – Pobrane zostały próbki do badań histopatologicznych i te badania to wyjaśnią. Z całą pewnością na zwłokach nie było żadnych obrażeń – podkreślała prokurator.

Wyłowieni z Bugu mężczyźni to część większej grupy?

Śledczy nie kryją, że łączą omawiane tutaj zgony z trzecim podobnym przypadkiem. Ciało kolejnego mężczyzny odnaleziono w okolicy 5 kwietnia. Był to ciemnoskóry mężczyzna w wieku około 30 lat.

– Z dzisiejszych sekcji zwłok wynika, że obaj mężczyźni przebywali w wodzie prawdopodobnie około miesiąca. Tamten mężczyzna, wyłowiony 5 kwietnia, przebywał zaś w wodzie około 2-3 tygodni. Najbardziej w związku z tym prawdopodobna wydaje się hipoteza, że są to ofiary nielegalnego przekroczenia granicy, która miała miejsce 17 marca – podsumowała prokurator Dębiec.

Jak informowała Straż Graniczna, 17 marca doszło do masowej próby nielegalnego przekroczenia polskiej granicy. Uczestniczyło w niej około 60 osób i w większości byli ot obywatele Erytrei. Na różne sposoby przedostawali się przez Bug, po czym na polskiej stronie byli zatrzymywani przez pograniczników.

Ciała z Bugu. Trwa potwierdzanie tożsamości mężczyzn

– Z informacji, które od migrantów odebrała Straż Graniczna, wynikało, że nie wszyscy skutecznie przedostali się na stronę polską. W związku z tym uznajemy, że znalezieni to właśnie te osoby, których nie zdołano wówczas ustalić – przyznała przedstawicielka prokuratury.

Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej posiada dane, w tym także zdjęcia osób, których nie doliczono się po stronie polskiej. Będzie porównywać je ze zdjęciami, które wykonano podczas trzech sekcji zwłok. Dla potwierdzenia tożsamości zmarłych, pobrano też z ich ciał próbki DNA.

