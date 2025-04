Prezydent złożył życzenia. Mówił o Polakach za granicą

– Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności. Niech ten świąteczny czas będzie wypełniony spokojem i radością. Niech w państwa domach zagości nadzieja na zwycięstwo dobra nad złem, którą przynosi Chrystus – powiedział prezydent.

Wielkanoc 2025. Para prezydencka złożyła życzenia. Nie zabrakło hasła o refleksji

Pierwsza dama zwróciła uwagę, że tegoroczna Wielkanoc jest szczególna, bo obchodzą ją jednocześnie wszyscy chrześcijanie.

– Życzymy państwu, by święta były czasem refleksji, a także udanych spotkań w gronie najbliższych i umacniania rodzinnych więzi w atmosferze domowego ciepła i serdeczności – powiedziała Kornhauser-Duda.

Para prezydencka złożyła życzenia rodakom w Polsce i przebywającym za granicą.

– Łączymy się z państwem we wspólnym przeżywaniu wielkanocnych tajemnic. Oby radosne Alleluja rozbrzmiewało wśród wszystkich rodaków, zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju. Życzymy udanych świąt całej naszej polskiej wspólnocie – powiedział prezydent.

Wielkanoc w Kościele katolickim. Z czego wywodzi się ta tradycja i o co w niej chodzi?

Wielkanoc to najważniejsza i najstarsza uroczystość w Kościele katolickim. Kościół świętuje tego dnia Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, czyli jego przejście od śmierci do życia. Jest to fundament i istota wiary chrześcijańskiej.

W tym roku katolicy i prawosławni obchodzą Wielkanoc w tym samym terminie. Zdarza się to raz na kilka lat.

