Płonie Biebrzański Park Narodowy. Wezwano 24 zastępy straży

Jacek Dobrzyński przekazał, że 20 kwietnia po południu – pierwszego dnia Świąt Wielkanocnych – w powiecie monieckim i augustowskim (na Podlasiu) ogniem zajęło się trzcinowisko.

Na miejsce wysłano 80 strażaków. „Front pożaru ma długość około 300 metrów” – pisze rzecznik prasowy ministra-członka rady ministrów koordynatora służb specjalnych.

Podlasie. Pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Straż pożarna ma pełne ręce roboty – mimo trwającej Wielkanocy. Dobrzyński przekazał, że na miejsce pożaru zadysponowano aż 23 samochody Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i kilkudziesięciu pożarników.



„Ze względu na bardzo trudny teren do akcji włączono również quady oraz specjalistyczny pojazd typu sherp”, czyli samochód terenowy zaprojektowany tak, by można było nim dostać się do najtrudniejszych miejsc. Oprócz tego LP posłały tam dromadera (samolot gaśniczy) i śmigłowiec ratowniczy.

„Walka z żywiołem trwa” – podał rzecznik prasowy szefa resortu spraw wewnętrznych.

Płonie trawa od Polkowa po Kopytkowo. Na miejscu 24 zastępy straży pożarnej. To kolejny pożar na terenie PN w ostatnim czasie

Według ustaleń stacji TVN24 pożar ciągnie się do miejscowości Polkowo w stronę Kopytkowa (województwo podlaskie). Młodsza ogniomistrz Justyna Kłusewicz – rzeczniczka prasowa Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku, przekazała redakcji, że na miejscu pracują aż 24 zastępy strażaków.

Stanowisko kierowania Komendy Powiatowej PSP w Augostowie szacuje, że ogniem zajął się obszar około 10 hektarów.

Warto przypomnieć, że w połowie kwietnia na terenie Biebrzańskiego PN straż także walczyła z żywiłem. Wówczas ogień i dym dostrzec mogli mieszkańcy wsi Trzyrzeczki (powiat sokólski).

