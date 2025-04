Motocyklista wjechał w seniorów. Druga osoba nie żyje

Do wypadku doszło w Wielką Sobotę w Warszawie. W okolicy cmentarza motocyklista zderzył się z dwojgiem seniorów, którzy przechodzili przez jezdnię. Według ustaleń służb poszkodowany pieszy pchał wózek inwalidzki, w którym siedziała jego żona. Para szła przez ulicę w okolicy znajdującego się w Marysinie Wawerskim cmentarza. Zderzył się z nią motocyklista, który potem uderzył w zaparkowane auto marki Toyota.

Druga ofiara wypadku. Śmierć motocyklisty

Na miejsce zdarzenia skierowano służby ratunkowe. Stwierdzono śmierć 68-letniego mężczyzny. Jego żona z urazem nogi trafiła do szpitala. Motocyklista znajdował się w stanie ciężkim, był nieprzytomny. Mężczyznę reanimowano na miejscu wypadku, po czym zabrano go do szpitala.

Kierującego motocyklem nie udało się uratować. O jego śmierci poinformował asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

– Był reanimowany na miejscu wypadku przez półtorej godziny. Z funkcjami życiowymi został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł – przekazał funkcjonariusz w rozmowie z „Faktem”.

W 2023 roku wypadki z udziałem motocykli stanowiły 9,3 procent

W 2023 roku na polskich drogach doszło do 20 936 wypadków, w których zginęły 1893 osoby. Motocykliści wzięli udział w 1947 wypadkach, w których śmierć poniosło 196 osób. Wypadki z udziałem motocyklistów stanowiły 9,3 proc. wszystkich odnotowanych na polskich drogach.

Najwięcej wypadków z udziałem motocyklistów mamy w okresie letnim. Od czerwca do września w 2023 roku miało miejsce ponad 63 proc. wypadków z udziałem jednośladów. Statystyki mówią też, że na przestrzeni tygodnia najniebezpieczniejsze są weekendy.

Z danych Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w soboty i niedziele doszło w 2023 roku do prawie 37 proc. wszystkich zdarzeń. Policyjny raport wskazuje też na sprawców wypadków z udziałem motocyklistów. Kierujący jednośladami są odpowiedzialni za 38,36 proc. zdarzeń z udziałem motocykli. Kierujący samochodami odpowiadają z kolei za 54,9 proc. takich wypadków.

