 „Niedyskrecje parlamentarne”. Wszystkie kłopoty Trzaskowskiego. Radość w sztabie Nawrockiego

Jaki trend ujawnił się ostatnio w sondażach prezydenckich? Z czego śmieją się sztabowcy Karola Nawrockiego? Dlaczego rząd ma więcej przeciwników niż zwolenników i co z tego wynika dla wyborów prezydenckich? Czym na zawsze zapisze się w pamięci Polaków minister zdrowia Izabela Leszczyna? Na co czeka Donald Tusk? O tym i innych sprawach mówimy w podcaście „Niedyskrecje parlamentarne do słuchania”.

W sztabie Karola Nawrockiego panuje przekonanie, że odejście papieża Franciszka, uroczystości pogrzebowe i konklawe będą przez dłuższy czas zaprzątać uwagę Polaków. Już teraz informacje o Franciszku są najczęściej wyszukiwane w internecie. Natomiast zainteresowanie wydarzeniami politycznymi, w tym kampanią wyborczą i głównymi kandydatami do urzędu prezydenta, drastycznie spadło. Sztabowcy Nawrockiego twierdzą, że ten trend mniejszego zainteresowania wydarzeniami politycznymi, utrzyma się prawie do pierwszej tury wyborów prezydenckich czyli do 18 maja. A to oznacza, że wrażenia i przekonania, które się utrwaliły przed Świętami Wielkanocnymi już tylko w nieznacznym stopniu mogą ulec zmianie. Sztabowcy Nawrockiego utrzymują, że główny rywal prezesa IPN czyli Rafał Trzaskowski, popełnił przed świętami poważne błędy związane z debatą w Końskich, które zmieniły dynamikę kampanii wyborczej. Ten trend został utrwalony podczas świąt, kiedy to Polacy – wbrew życzeniom premiera Donalda Tuska – rozmawiali o polityce. A teraz nie będzie już przestrzeni, żeby zmienić tę sytuację, skoro zainteresowania wyborów i ich emocje dotyczą zupełnie innego obszaru. Nasi rozmówcy przekonują, że po raz pierwszy w badaniach zrealizowanych na zlecenie PiS Nawrocki wygrywa w II turze z Trzaskowskim.