Koniec z kolejkami do lekarzy? Rząd zapowiada rewolucyjną zmianę

Koniec z kolejkami do lekarzy POZ? Rząd szykuje duże zmian

Jak poinformował Adam Malinowski z inicjatywy „SprawdzaMY”, aplikacja, za pomocą której będzie można umawiać wizyty lekarskie, będzie wysyłać przypomnienia SMS o nadchodzących wizytach oraz umożliwi ich odwołanie za pomocą wiadomości tekstowej. „To pozwoli innej osobie skorzystać z tego terminu” – podkreślił Malinowski. Obecnie takie rozwiązania funkcjonują już na rynku w przypadku prywatnych POZ.

Rozszerzenie funkcjonalności aplikacji mObywatel

Innymi propozycjami, które pojawiły się w ramach inicjatywy, jest rozszerzenie funkcjonalności aplikacji mObywatel. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało, że nowe funkcje obejmą m.in. możliwość zgłaszania kolizji drogowych poprzez usługę mStłuczka oraz zarządzania jednoosobową działalnością gospodarczą dzięki modułowi mFirma. Dodatkowo aplikacja zostanie wyposażona w wirtualnego asystenta opartego na sztucznej inteligencji, który nie będzie wykorzystywał danych osobowych użytkowników.

Użytkownicy będą mogli również podpisywać dokumenty za pomocą podpisu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz podpisu osobistego. Planowane jest także umożliwienie przechowywania i archiwizowania danych lub dokumentów elektronicznych w systemie mObywatel.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Szef Stałego Komitetu Rady Ministrów, Maciej Berek, poinformował o planowanych usprawnieniach w działaniu komisji orzeczniczych. Osoby z niepełnosprawnościami, których stan zdrowia nie rokuje poprawy, nie będą musiały wielokrotnie stawiać się przed komisjami orzeczniczymi.

„Stan tej osoby nie będzie ulegał poprawie i nie ma potrzeby, żeby to weryfikować” – zaznaczył Berek. Dodatkowo w komisjach będą mogły orzekać osoby z szerszym zakresem specjalizacji, co ma ułatwić pacjentom dostęp do komisji. Wprowadzona zostanie również możliwość złożenia online wniosku o wydanie karty parkingowej dla osób z trudnościami w poruszaniu się.

Zmiany w godzinach pracy urzędów

Adam Malinowski zwrócił uwagę na potrzebę dostosowania godzin pracy urzędów do potrzeb obywateli. Zaproponował wyznaczenie jednego dnia w tygodniu, kiedy urzędy byłyby czynne dłużej, aby osoby pracujące mogły załatwić sprawy po powrocie z pracy. „Jeśli cyfryzacja przyspieszy, to może godziny pracy nie będą miały znaczenia, ale obecnie nadal jest to ważna kwestia” – stwierdził Malinowski.

Planowane zmiany mają na celu uproszczenie procedur administracyjnych oraz poprawę dostępności usług publicznych dla obywateli.

