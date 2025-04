Burza po debacie prezydenckiej. Będzie zawiadomienie do prokuratury

„W sprawie nienawistnych wypowiedzi Grzegorza Brauna, które padły podczas debaty prezydenckiej, złożę jutro doniesienie do prokuratury” - zapowiedziała Magdalena Biejat.

– Zawiadomię prokuraturę za mowę nienawiści, za szerzenie agresji, za nawoływanie do nienawiści ze strony Grzegorza Brauna. Niestety dzisiaj zasłania się immunitetem europosła. Polityk zamienia się powoli w rodzimego terrorystę, którego muszą się bać lekarki w szpitalach na oddziałach położniczych, muszą się bać pacjentki i zwykłe kobiety i zaraz rozpętuję następną nagonkę na kolejne grupy obywateli. Na to nie będzie nigdy mojej zgody – dodała polityczka Lewicy.

twitter

Magdalena Biejat już podczas debaty na żywo ostro zrecenzowała wypowiedzi Grzegorza Brauna. – To jest skandaliczne, że pozwala się, aby antysemicki ściek pana Brauna przeszedł bez echa. To są skandaliczne słowa. Nie ma żadnej wymówki, aby stosować antysemityzm. Ja nie będę milczeć, gdy ludzie mówią takie rzeczy – stwierdziła.

Antysemickie wywody Brauna podczas debaty

Polityczka Lewicy nawiązała do wypowiedzi europosła, która padła po pytaniu Adriana Zandberga. Na pytanie, „dlaczego broni się rękami i nogami przed tym, żeby powiedzieć, że Władimir Putin jest zbrodniarzem, chociaż nazywał tak Benjamina Netanjahu”, polityk odparł, że „chwała Bogu, nie graniczymy z żydowskim państwem położonym w Palestynie”.

– Ludobójcza polityka reklamowana przez ministrów, rabinów i generałów państwa Izrael mogłaby łatwo zwrócić się przeciw nam. Izrael jest Polakom stręczony jako sojusznik i lotniskowiec cywilizacji europejskiej na Bliskim Wschodzie. Powinniśmy robić dobre interesy z Rosją – stwierdził.

W innej części debaty zapytał Sławomira Mentzena, czy „dostrzega w Polsce problem judaizacji oraz tego, że Żydzi mają za dużo, stanowczo za dużo do powiedzenia w polskich sprawach”.

Zwracając się do Rafała Trzaskowskiego, Grzegorz Braun powiedział, że „kilka dni temu był oflagowany żydowskim żonkilem, tym znakiem hańby”. – O czym pan mówi, jakiej hańby? To było powstanie w Getcie Warszawskim. To są bohaterowie naszej historii. To coś nieprawdopodobnego. Ja tego nie będę słuchał – powiedział wyraźnie wzburzony polityk KO.

