Po debacie w sieci zawrzało. “Antysemicki ściek”, “Zna się tylko na selfie”

Donald Tusk: „Rafał Trzaskowski wygrywa tę debatę”

Premier Donald Tusk jednoznacznie ocenił występ kandydata Koalicji Obywatelskiej.

W swoim komentarzu napisał: „Rafał Trzaskowski wygrywa tę debatę. I to w formule ‘wszyscy na jednego’”.

Krótkie zdanie podkreśliło nie tylko wsparcie dla obecnego prezydenta Warszawy, ale także wskazywało na atmosferę konfrontacji, jaka panowała w studiu, sugerując, że Trzaskowski musiał stawić czoła atakom ze wszystkich stron, a mimo to, jego zdaniem, wypadł najlepiej.

Dominik Tarczyński. Mocne uderzenie Nawrockiego?

Dominik Tarczyński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, skomentował występ kandydata Karola Nawrockiego w zdecydowanym tonie.

– Przyjechał pan na debatę za 5.19 zł za litr benzyny? Jeśli chcemy porozmawiać o benzynie, to musimy zacząć od niespełnionych obietnic — napisał na X, sztab Nawrockiego, cytując jego słowa z debaty.

„W punkt!" – dopisał Tarczyński, udostępniając post.

Lewica: stanowczy sprzeciw wobec Grzegorza Brauna

Lewica na swoim profilu przypomniała słowa Magdaleny Biejat, która ostro skrytykowała zachowanie Grzegorza Brauna.

– To jest skandaliczne, że pozwala się na to, żeby taki antysemicki ściek, jaki zaprezentował pan Braun, przeszedł w tym studiu bez echa – powiedziała kandydatka Lewicy. – Ja nie będę milczeć, kiedy ludzie mówią takie rzeczy.

Monika Wielichowska: gest Trzaskowskiego z flagą

Monika Wielichowska z Koalicji Obywatelskiej zwróciła uwagę na symboliczny gest Rafała Trzaskowskiego związany z flagą. Ten przyszedł do studia z biało-czerwoną flagą.

– To jest polska flaga, z którą pan Nawrocki przyszedł na debatę do Końskich, a jak zgasły światła, porzucił ją na sali – wyjaśnił. – Wiemy, co znaczy porzucić flagę na placu boju, flagi się nie porzuca. Dlatego ją tutaj mam. Mam nadzieję, że będzie to merytoryczna rozmowa – dodał kandydat KO.

Wielichowska napisała: „Prezydent @Trzaskowski_: Flaga to nie gadżet. Flagi się nie porzuca. Flagę ma się zawsze ze sobą”. — przytoczyła słowa kandydata.

Tomasz Trela: żądanie wykluczenia Maciaka

Poseł Lewicy Tomasz Trela był bezkompromisowy wobec Macieja Maciaka.

„Proputinowski Maciak powinien natychmiast zostać wykluczony z #debata @se_pl!” — napisał. Jego wpis nawiązywał do kontrowersyjnych wypowiedzi, które zostały odebrane jako prorosyjskie. Trela wyraził oburzenie, że osoba o takich poglądach mogła brać udział w ważnej debacie prezydenckiej.

Hołownia do Mentzena: Autograf też Pan chce?

Sławomir Mentzen jeszcze w czasie debaty opublikował selfie, wykonane w studiu z Szymonem Hołownią. Gest miał nawiązywać do kontrowersyjnego zachowania Marszałka podczas pogrzebu papieża Franciszka.

„Robienie selfie to jedna z niewielu rzeczy, w których Szymon Hołownia ma doświadczenie;)” – napisał uszczypliwie konfederata.



Hołownia odpisał mu dość szybko: „Fajne zdjęcie. Autograf też Pan chce?”.

