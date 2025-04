Zaginęła 17-letnia Andżelika. Ma dwa znaki szczególne

Policja prowadzi poszukiwania Andżeliki Mazurek. 17-latka po raz ostatni była widziana w sobotę 26 kwietnia w Niemczy, kiedy ok. godz. 15:00 wyszła z miejsca zamieszkania. Do chwili obecnej nie wróciła, nie nawiązała także kontaktu z rodziną.

Zaginęła 17-letnia Andżelika. Policja opublikowała zdjęcia i rysopis

Na oficjalnej stronie Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie zostały opublikowane dwa zdjęcia nastolatki, a także krótki rysopis zaginionej. Andżelika Mazurek ma ok. 165 cm wzrostu, waży ok. 65 kg. Ma czarne, proste włosy do łopatek. Na lewym policzku ma bliznę po ugryzieniu przez psa, a na lewej dłoni tatuaż. W dniu zaginięcia była ubrana w czarną bluzę z kapturem, czarne dresowe spodnie i sportowe buty w białym kolorze.

Poszukiwania zaginionej Andżeliki prowadzi Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie. Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu 17-latki, są proszone o kontakt z funkcjonariuszami (nr tel.: 47 8754 207 lub 47 8754 200 lub nr 112).

